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Женщина с диагностированным антисоциальным расстройством назвала пять черт, которые она замечает у "социопатов"
Женщина, которой в 21 год диагностировали антисоциальные и нарциссические расстройства, рассказала о собственном опыте и особенностях поведения.
Австралийка Каника Батра, которой в 21 год диагностировали антисоциальное расстройство личности и нарциссическое расстройство личности, рассказала об особенностях поведения, которые она связывает со своим состоянием.
Об этом идет речь в материале unilad со ссылкой на интервью девушки для серии LADbible Minutes With.
Батра называет себя «социопаткой» и рассказывает о своем опыте в соцсетях. Она отмечает, что считает себя таковой с рождения, хотя раньше признавала, что на ее состояние могли повлиять события детства.
Она назвала пять характеристик, которые, по ее словам, присущи людям с подобными особенностями.
Харизма и умение производить нужное впечатление
Первой чертой Батра назвала харизму. По ее словам, человек может не сразу понять, что имеет дело с социопатом или психопатом, поскольку такой человек умеет вести себя в соответствии с ситуацией и создавать нужное впечатление.
«Мы очень харизматичные люди. Вы никогда не поймете, что встречаетесь или имеете дело с социопатом или психопатом, потому что мы очень хорошо умеем быть уместными, выглядеть в правильном свете и вести себя правильно», — сказала она.
Равнодушие
Второй характеристикой Батра назвала безразличие к чувствам других.
По ее словам, человек может понимать, что думает и испытывает собеседник, но не обязательно испытывать эти эмоции вместе с ним.
«Мы знаем, что вы думаете. Мы знаем, что вы чувствуете. Просто нам действительно безразлично, но мы будем делать вид, что нам не безразлично, потому что знаем: это делает вас счастливыми и заставляет вас хотеть быть нашим другом и делать что-то для нас», — объяснила Батра.
Она также назвала таких людей безжалостными.
Ложь и манипуляции
Третьей чертой Батра назвала патологическую ложь. По ее словам, человек может лгать и манипулировать другими даже без очевидной необходимости — ради удовольствия от самого процесса или из-за незначительной выгоды.
Еще одной характеристикой она назвала способность легко манипулировать людьми.
Пятой чертой Батра назвала отсутствие эмпатии.
«У нас нет эмпатии. По крайней мере, для меня, когда я вижу, как люди плачут, у меня нет никакой внутренней реакции», — рассказала она.
При этом эти утверждения являются личным описанием Батра собственного опыта, а не универсальным перечнем медицинских критериев антисоциального расстройства личности.
Батра рассказала о необходимости все контролировать
В другой части интервью женщина рассказала, насколько важен для нее контроль.
«Мне нужно все контролировать. Контроль — это то, что я очень ценю. Я не счастлива ни в одной ситуации, где нет контроля», — сказала она.
По ее словам, это касается разных сфер жизни — от питания и собственного тела до друзей и романтических отношений.
В частности, от партнера она ожидает демонстрации лояльности, защиты публике и выполнения определенных требований.
Батра также объяснила, почему не употребляет алкоголь.
«Я не люблю быть пьяной. Потому я не пью, потому что это показывает вашу слабость. Это показывает способность к манипуляциям», — отметила она.
Несмотря на диагноз, Батра говорит о любви
В то же время, женщина заявляет, что способна чувствовать любовь и строить романтические отношения. Она замужем и называет себя поклонницей моногамных отношений.
О своем муже Сэме Батре говорит, что, вероятно, любит его сильнее всех других людей в своей жизни.
«Он моя опора. Он невероятный», — сказала она.
По словам Батры, в большинстве отношений она начинает испытывать сильное раздражение по отношению к партнеру примерно через три месяца. В то же время с Сэмом, как она утверждает, ситуация была другой.
«Мне было полностью позволено снять маску, и он не осуждал меня и не заставлял меня чувствовать себя плохо из-за чего-то», — рассказала она.
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