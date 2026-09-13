Женщина с диагностированным антисоциальным расстройством назвала пять черт, которые она замечает у "социопатов"

Женщина / © Unsplash

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Австралийка Каника Батра, которой в 21 год диагностировали антисоциальное расстройство личности и нарциссическое расстройство личности, рассказала об особенностях поведения, которые она связывает со своим состоянием.

Об этом идет речь в материале unilad со ссылкой на интервью девушки для серии LADbible Minutes With.

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Батра называет себя «социопаткой» и рассказывает о своем опыте в соцсетях. Она отмечает, что считает себя таковой с рождения, хотя раньше признавала, что на ее состояние могли повлиять события детства.

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Она назвала пять характеристик, которые, по ее словам, присущи людям с подобными особенностями.

Харизма и умение производить нужное впечатление

Первой чертой Батра назвала харизму. По ее словам, человек может не сразу понять, что имеет дело с социопатом или психопатом, поскольку такой человек умеет вести себя в соответствии с ситуацией и создавать нужное впечатление.

«Мы очень харизматичные люди. Вы никогда не поймете, что встречаетесь или имеете дело с социопатом или психопатом, потому что мы очень хорошо умеем быть уместными, выглядеть в правильном свете и вести себя правильно», — сказала она.

Равнодушие

Второй характеристикой Батра назвала безразличие к чувствам других.

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По ее словам, человек может понимать, что думает и испытывает собеседник, но не обязательно испытывать эти эмоции вместе с ним.

«Мы знаем, что вы думаете. Мы знаем, что вы чувствуете. Просто нам действительно безразлично, но мы будем делать вид, что нам не безразлично, потому что знаем: это делает вас счастливыми и заставляет вас хотеть быть нашим другом и делать что-то для нас», — объяснила Батра.

Она также назвала таких людей безжалостными.

Ложь и манипуляции

Третьей чертой Батра назвала патологическую ложь. По ее словам, человек может лгать и манипулировать другими даже без очевидной необходимости — ради удовольствия от самого процесса или из-за незначительной выгоды.

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Еще одной характеристикой она назвала способность легко манипулировать людьми.

Пятой чертой Батра назвала отсутствие эмпатии.

«У нас нет эмпатии. По крайней мере, для меня, когда я вижу, как люди плачут, у меня нет никакой внутренней реакции», — рассказала она.

При этом эти утверждения являются личным описанием Батра собственного опыта, а не универсальным перечнем медицинских критериев антисоциального расстройства личности.

Батра рассказала о необходимости все контролировать

В другой части интервью женщина рассказала, насколько важен для нее контроль.

«Мне нужно все контролировать. Контроль — это то, что я очень ценю. Я не счастлива ни в одной ситуации, где нет контроля», — сказала она.

По ее словам, это касается разных сфер жизни — от питания и собственного тела до друзей и романтических отношений.

В частности, от партнера она ожидает демонстрации лояльности, защиты публике и выполнения определенных требований.

Батра также объяснила, почему не употребляет алкоголь.

«Я не люблю быть пьяной. Потому я не пью, потому что это показывает вашу слабость. Это показывает способность к манипуляциям», — отметила она.

Несмотря на диагноз, Батра говорит о любви

В то же время, женщина заявляет, что способна чувствовать любовь и строить романтические отношения. Она замужем и называет себя поклонницей моногамных отношений.

О своем муже Сэме Батре говорит, что, вероятно, любит его сильнее всех других людей в своей жизни.

«Он моя опора. Он невероятный», — сказала она.

По словам Батры, в большинстве отношений она начинает испытывать сильное раздражение по отношению к партнеру примерно через три месяца. В то же время с Сэмом, как она утверждает, ситуация была другой.

«Мне было полностью позволено снять маску, и он не осуждал меня и не заставлял меня чувствовать себя плохо из-за чего-то», — рассказала она.

Напомним, тревога о здоровье может стать опасной.

Тем временем исследования показали, что даже 20-секундное сознательное усилие относиться к себе с добротой значительно снижает тревожность.

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