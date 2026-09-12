Постоянно ищете у себя болезни: когда тревога о здоровье становится опасным

Тревога о здоровье: почему люди постоянно ищут у себя болезни / © ТСН

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Новая боль, необычное сердцебиение, головокружение или изменения на коже, естественно, могут вызвать тревогу. В таких случаях человек начинает внимательнее прислушиваться к своему организму, а при появлении необычных или длительных симптомов обращается к врачу. Однако иногда страх перед серьёзной болезнью не исчезает даже после обследований и хороших результатов анализов.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz, объяснив, как чрезмерная тревога о здоровье может влиять на повседневную жизнь и по каким признакам её можно отличить от обычной заботы о себе.

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Периодически беспокоиться о своём самочувствии — это нормально. Если появился новый, необычный или постоянный симптом, его не стоит игнорировать, а при необходимости следует обратиться за медицинской помощью.

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Иная ситуация возникает, когда человек начинает воспринимать даже незначительные и распространенные физические ощущения как возможные признаки серьезного заболевания. Он может постоянно осматривать своё тело, проходить новые обследования, искать информацию о симптомах в Интернете и снова обращаться к врачам. Даже отрицательные результаты анализов в таком случае нередко успокаивают лишь ненадолго.

Чем тревога отличается от заботы о здоровье

При обычной заботе о здоровье человек реагирует на подозрительные изменения, обращается к специалисту и учитывает его заключение. Например, новую родинку можно показать дерматологу, а после обнадеживающих результатов обследования не возвращаться к этому вопросу без новых поводов.

При чрезмерной тревоге механизм может быть иным. Даже после получения нормальных результатов возникают новые опасения: всё ли проверили, не мог ли врач что-то упустить, не стоит ли обратиться к другому специалисту.

Из-за этого человек может повторно пройти обследование и обратиться за вторым, третьим или последующим мнением. В других случаях страх действует наоборот — возможный диагноз настолько пугает, что человек начинает избегать врачей.

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Аналогичный эффект дают регулярные самопроверки. Измерение давления или пульса, осмотр родинок или проверка лимфатических узлов могут быть оправданными, если это рекомендовал врач. Но когда такие действия нужны лишь для очередного успокоения, облегчение может оказаться недолгим.

После проверки возникает новое сомнение — все ли было сделано правильно, ничего ли не изменилось с тех пор. В результате человеку снова хочется проверить себя.

Поиск симптомов может породить новые поводы для беспокойства

Отдельной проблемой может стать попытка самостоятельно установить причину недомогания с помощью Интернета. Один распространенный симптом может иметь множество возможных объяснений, среди которых встречаются и тяжелые заболевания.

Когда человек уже напуган, именно самые опасные варианты могут привлекать наибольшее внимание. После этого он читает о болезни подробнее, находит перечень других симптомов и начинает искать их у себя.

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Так возникает замкнутый круг, в котором желание успокоиться приводит к обратному результату. Чем больше информации человек просматривает, тем больше возможных угроз он обнаруживает, а значит, появляются новые поводы для продолжения поисков.

Организм может реагировать на саму тревогу

Ситуацию осложняет то, что стресс может сопровождаться физическими проявлениями. Во время тревоги может изменяться дыхание, учащаться пульс, усиливаться потоотделение и напряжение мышц. Также возможны тошнота, головокружение или неприятные ощущения в груди.

Из-за этого человеку порой сложно понять, что было первым. Например, учащенное сердцебиение вызывает испуг, после чего тревога усиливается, а пульс учащается ещё больше. Это новое ощущение может быть воспринято как подтверждение того, что со здоровьем действительно что-то не так.

Беспокойство о здоровье также может усиливаться в определенные периоды жизни. Среди возможных факторов называют перенесенную серьезную болезнь, заболевание или смерть близкого человека, а также сильный стресс. Значение может иметь и опыт серьезных заболеваний в семье. В то же время единой причины для всех случаев нет, а влиять могут сразу несколько факторов.

Когда беспокойство уже мешает жить

Одним из главных ориентиров является не сам факт страха, а его влияние на повседневную жизнь. Если мысли о болезни отнимают часы, мешают работать, спать или сосредоточиться, проблема выходит за рамки обычного внимания к самочувствию.

Страх может постепенно изменять и поведение. Человек начинает избегать поездок, спортзалов, ресторанов или общественного транспорта из-за опасений заболеть. Некоторые отказываются от физических нагрузок, поскольку боятся учащенного пульса или одышки.

В то же время не всякое сильное беспокойство из-за симптомов означает тревожное расстройство, связанное с болезнью. Его также не следует путать с расстройством соматических симптомов.

При тревожном расстройстве, связанном с болезнью, в центре внимания находится прежде всего страх серьезно заболеть, тогда как выраженных физических симптомов может быть немного. При расстройстве соматических симптомов физические жалобы, например боль или усталость, присутствуют и сопровождаются чрезмерной тревогой, переживаниями и значительными затратами времени и сил. При этом такие симптомы могут быть связаны с реальным физическим заболеванием.

Не рекомендуется самостоятельно диагностировать у себя одно из этих состояний. Новые, необычные или длительные симптомы сначала требуют надлежащей медицинской оценки.

Что может помочь

Одним из методов работы с чрезмерной тревогой по поводу здоровья является когнитивно-поведенческая терапия. Её цель — помочь человеку увидеть связь между ощущениями в теле, мыслями о возможной опасности, тревогой и последующими действиями, в частности бесконечными проверками или поиском информации.

Терапия также может помочь сократить количество излишних проверок, по-другому реагировать на физические ощущения и постепенно возвращаться к занятиям, от которых человек отказался из-за страха.

При определенных обстоятельствах к психотерапии может добавляться медикаментозное лечение, особенно если одновременно наблюдается другое тревожное расстройство или депрессия. Нужны ли препараты и какие именно — это должен определять врач.

Стоит обратиться за помощью, если страх заболевания регулярно занимает значительную часть дня, заставляет снова и снова проверять состояние организма или проходить обследования, а нормальные результаты не приносят длительного успокоения. Особенно важно обратить внимание на ситуацию, когда такие переживания уже сказываются на работе, сне, отношениях или привычном образе жизни.

В то же время противоположная крайность также неверна: не стоит объяснять тревогой любое ухудшение самочувствия. Если симптом появился впервые, является необычным или не проходит, при необходимости следует обратиться за медицинской помощью. Задача заключается не в том, чтобы игнорировать сигналы организма, а в том, чтобы страх перед возможной болезнью не вызывал бесконечную череду поисков, проверок и новых опасений.

Напомним, ранее мы сообщали, что короткие ежедневные упражнения по осознанности продолжительностью до 30 секунд могут существенно улучшить психическое здоровье и снизить уровень стресса.

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