У 40-летней Леди Гаги тайно появился первенец: папарацци застали ее с малышом и женихом на фото

Леди Гага с женихом / © Associated Press

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Американская певица Леди Гага родила первого ребенка от своего жениха, предпринимателя Майкла Полански.

После неожиданной новости о рождении ребенка папарацци впервые застали пару вместе с малышом во время прогулки по Калифорнии.

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Первые кадры новоиспеченных родителей опубликовал Page Six — просмотреть их можно по этой ссылке. На фотографиях Гага ходит по улице в спортивной одежде и коричневом кардигане. Малыша певица держит перед собой в слинге, тогда как Полански идет рядом в спортивной кофте, шортах и кепке.

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Пока пара не раскрывает никаких подробностей о ребенке. Неизвестны пол и имя малыша, а также точная дата его рождения. Сама звезда также не делала об этом никаких официальных заявлений.

Леди Гага с женихом / © instagram.com/ladygaga

Впрочем, появление ребенка не противоречит тому, о чем Гага неоднократно говорила последние годы. Певица открыто признавалась, что хочет стать матерью, хотя раньше испытывала опасения относительно этого нового этапа жизни.

В одном из интервью артистка также размышляла над тем, как соединить материнство с карьерой, много лет являвшейся центром ее жизни. Гага отмечала, что хочет дать будущим детям достаточно свободы, чтобы они могли самостоятельно выбирать свой путь.

В то же время, последние месяцы певица действительно значительно реже появлялась на публике. После завершения мирового тура The Mayhem Ball в апреле она фактически отошла от активной публичной жизни. Масштабное турне длилось почти девять месяцев и включало 86 концертов.

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Леди Гага / © Associated Press

Отношения Леди Гаги и Майкла Полански

Роман Леди Гаги и предпринимателя Майкла Полански начался в конце 2019 — начале 2020 года. В 2024 году пара обручилась.

В последнее время влюбленные почти не делились общими моментами с поклонниками, поэтому в Сети даже начали появляться предположения о статусе их отношений. Однако близкие к паре источники уверяли, что у них все хорошо.

Леди Гага с женихом / © Getty Images

Теперь же Гага и Полански вместе осваивают новую для себя роль — родителей. При этом знаменитость пока не спешит рассказывать публике о подробностях семейной жизни и хранит конфиденциальность своего ребенка.

Что именно стоит за продолжительным отсутствием Гаги на публике и когда родился первенец пары, официально не сообщается. Хотя не стоит исключать появление малыша на свет с помощью суррогатного материнства, ведь фото беременной Гаги в Сети не найти.

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