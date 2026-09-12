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У 40-летней Леди Гаги тайно появился первенец: папарацци застали ее с малышом и женихом на фото
Певица наслаждается новой ролью в полной тайне.
Американская певица Леди Гага родила первого ребенка от своего жениха, предпринимателя Майкла Полански.
После неожиданной новости о рождении ребенка папарацци впервые застали пару вместе с малышом во время прогулки по Калифорнии.
Первые кадры новоиспеченных родителей опубликовал Page Six — просмотреть их можно по этой ссылке. На фотографиях Гага ходит по улице в спортивной одежде и коричневом кардигане. Малыша певица держит перед собой в слинге, тогда как Полански идет рядом в спортивной кофте, шортах и кепке.
Пока пара не раскрывает никаких подробностей о ребенке. Неизвестны пол и имя малыша, а также точная дата его рождения. Сама звезда также не делала об этом никаких официальных заявлений.
Впрочем, появление ребенка не противоречит тому, о чем Гага неоднократно говорила последние годы. Певица открыто признавалась, что хочет стать матерью, хотя раньше испытывала опасения относительно этого нового этапа жизни.
В одном из интервью артистка также размышляла над тем, как соединить материнство с карьерой, много лет являвшейся центром ее жизни. Гага отмечала, что хочет дать будущим детям достаточно свободы, чтобы они могли самостоятельно выбирать свой путь.
В то же время, последние месяцы певица действительно значительно реже появлялась на публике. После завершения мирового тура The Mayhem Ball в апреле она фактически отошла от активной публичной жизни. Масштабное турне длилось почти девять месяцев и включало 86 концертов.
Отношения Леди Гаги и Майкла Полански
Роман Леди Гаги и предпринимателя Майкла Полански начался в конце 2019 — начале 2020 года. В 2024 году пара обручилась.
В последнее время влюбленные почти не делились общими моментами с поклонниками, поэтому в Сети даже начали появляться предположения о статусе их отношений. Однако близкие к паре источники уверяли, что у них все хорошо.
Теперь же Гага и Полански вместе осваивают новую для себя роль — родителей. При этом знаменитость пока не спешит рассказывать публике о подробностях семейной жизни и хранит конфиденциальность своего ребенка.
Что именно стоит за продолжительным отсутствием Гаги на публике и когда родился первенец пары, официально не сообщается. Хотя не стоит исключать появление малыша на свет с помощью суррогатного материнства, ведь фото беременной Гаги в Сети не найти.
Напомним, недавно жена кулинара Евгения Клопотенко после свадьбы заинтриговала пополнением в семье. Екатерина Воскресенская откровенно ответила на вопрос о личной жизни.