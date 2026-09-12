Рекордные ценники на АЗС: сколько стоит заправить автомобиль 12 сентября

Топливо подорожало / © Associated Press

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На 12 сентября 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

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Сразу несколько сетей изменили стоимость топлива. UPG повысила цены на А-95, А-95+, дизельное топливо, ДТ+ и А-100 на 2 грн/л, в то время как газ остался без изменений.

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В ОККО, WOG цены со вчерашнего дня не изменились. SOCAR поднял цену на дизель на 1 грн/литр, на А-95 на 2 грн/литр. «Укрнафта» подняла стоимость бензина и дизеля на 2 грн/литр.

Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнафта».

© Главком

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, по словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, в Украине дизель может подорожать ориентировочно на 3 гривны за литр.

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в ближайшее время стоимость дизельного горючего в Украине может возрасти.

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«Я считаю, что все же правительство примет какие-либо решения по налогам, уменьшение налогов в стоимости топлива. Каким-то образом будут все же дополнительные рычаги по снижению или удержанию цены», — пояснил он.

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