Война в космосе: США могут не выстоять против РФ и Китая

Китай и Россия активно развивают и тестируют спутники-инспекторы / © Associated Press

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Оборонно-промышленный комплекс США не сможет оперативно восстановить космическую инфраструктуру в случае ее уничтожения во время конфликта с Россией или Китаем из-за критического дефицита квалифицированных кадров.

Об этом идет речь в отчете аналитического центра RAND, пишет techradar.

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Основным препятствием, по данным экспертов, становится не отсутствие технологий, а невозможность быстрого масштабирования производства спутниковых группировок в сжатые сроки — от 12 до 24 месяцев.

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Кадровый разрыв и сроки подготовки

Проблема состоит в том, что создание высокоточных космических систем нуждается в специалистах, подготовка которых занимает до 15 лет. Текущие темпы выпуска инженеров не покрывают даже мирные потребности отрасли, а о необходимости экстренного наращивания мощностей в военное время.

По данным RAND, ежегодно в секторе техников и технологов открывается около 30 тысяч вакансий, однако дипломированных специалистов готовят всего 11 тысяч.

В сфере складывания ситуация еще более острая: при ежегодной потребности в 244 тысячах сотрудников сертификаты получают только 13 тысяч человек. Около 5% из этого числа забирает космическая промышленность, что создает жесткую конкуренцию каждого специалиста.

Инфраструктурные и системные ограничения

Кроме дефицита людей, авторы отчета выделяют ряд административных и структурных барьеров:

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Длительное ожидание допуска к секретной работе (security clearance), которая может занять полгода и более.

Ограниченный пул гражданских экспертов: 70% докторских степеней по электротехнике и компьютерной инженерии в США принадлежат иностранным гражданам, что закрывает доступ к проектам национальной безопасности.

Конкуренция за кадры с гражданским сектором разработки ІІ и аналитики данных.

Дополнительную нагрузку на отрасль накладывает новая транспортная политика Белого дома, предусматривающая увеличение количества запусков от текущих 200 до 1000 в год до 2030 года. Это потребует значительного расширения наземной инфраструктуры еще до начала возможного конфликта.

Напомним, Украина постепенно наращивает кампанию ударов по российским объектам, связанным с использованием космоса в военных целях, и, по оценкам американских экспертов, в этой «космической» войне может опережать Россию.

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