Дело участницы жуткого ДТП Зайцевой: ее бывшая адвокат возмутила Сеть откровением

Участница резонасного ДТП в Харькове Елена Зайцева пыталась выйти из тюрьмы досрочно / © ТСН

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Через год, один месяц и неделю, 18 октября 2027 года, истечет 10-летний срок заключения харьковчанки Елены Зайцевой, которая была признана приговором суда виновной в одном из самых резонансных ДТП времен независимости Украины. Как известно, по данным следствия, 18 октября 2017 на оживленном перекрестке в центре Харькова автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого была 20-летняя студентка Елена Зайцева, на большой скорости столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением другого человека — Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов. По данным следствия, в результате ДТП тогда погибли 6 человек, еще несколько получили травмы.

Несколько лет назад Зайцева подавала ходатайство о досрочном освобождении, поскольку уже отбыла большую часть своего срока заключения, но ее попытка оказалась безуспешной для нее.

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На днях на странице бывшей адвоката Зайцевой, Юлии Плетневой, был опубликован в соцсети пост, вызвавший определенную волну обсуждения. В этом посте автор хоть прямо и не указывает, о какой именно бывшей подзащитной идет речь, но идентификаторы совпадают с данными Зайцевой. Кроме того, один из пользователей в комментариях под этим сообщением предположил, что речь идет именно о Зайцеве.

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«Пост коллеги сподвиг на этот текст. Это два разных процесса. В первом я была защитницей. Ко второму не имею отношения. Я не ставлю между ними знак равенства — ни по фабуле, ни по доказательствам, ни по возможной ответственности. Но в обеих историях вижу один и тот же страшный механизм: общество очень быстро выбирает женское лицо, на которое можно направить всю свою ненависть. 2017 год — подсудимая, молодая девочка. (Намеренно не пишу, о каком деле идет речь. Там слишком много боли). Неопытная, юная, симпатичная и уже с искалеченной судьбой. Не вдаваясь во всю боль произошедшего, опираясь исключительно на нормы права и обстоятельства дела, со всей ответственностью пишу о невиновности этой юной особы, приговоренной судом к 10 годам лишения свободы и уже отбывшей наказание более восьми лет», — опубликовано на странице Плетневой.

Там добавляется: «Убеждена: к такой мере наказания ее приговорили исключительно из-за общественного резонанса, «целесообразности» и страха быть растерзанными за позицию следствия, выводы экспертизы и, как следствие, за законное решение. Потому что общество уже определило ее судьбу: виновна. Так сложилось, что эта девочка, родившаяся в благополучной семье, с обеспеченными родителями, прекрасным образованием, милая, всегда красиво одетая, ездящая на дорогом авто — то есть имеющая все блага этого мира — была наречена обществом «мажоркой». А значит — виновна. И неважно, что есть материалы дела. Что есть зеркальное дело, где в подобном инциденте вместо «мажорки» был просто обычный, невзрачный человек, который так и остался свидетелем по делу. А «мажорка» несет наказание по сей день».

На этот пост отреагировали несколько десятков пользователей. Один из них среди прочего задал вопрос: «Какое юридическое значение имеет «невзрачность?» Презумпция невиновности — это база. Но она не превращает предположение адвоката о мотивах суда и общества в установленные факты».

На этот комментарий автор поста ответила, что благодарит за детальный разбор ее текста и отметила, что намеренно использовала определение, чтобы усилить контраст и сделать свою мысль заметной. А у «красоты», «ухоженности», дорогой одежды, автомобиля или «невзрачности» нет и не может быть юридического значения.

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Еще одна из пользовательниц, прокомментировавшая это сообщение, задала вопрос о том, думала ли «благополучная семья», когда доверила ей, фигурантке резонансного дела, управлять автомобилем, о ее юном возрасте, «учитывая такое пренебрежительное отношение к обычным случайным людям, чьи жизни были отняты».

На это автор поста ответила так: «В данном случае это не мои измышления, а опыт адвоката, опирающегося на доказательства по делу. Не более».

Елена Зайцева была приговорена к 10 годам заключения / © УНИАН

Еще один из пользователей предположил, что в сообщении может идти речь о Зайцеве и «Музе».

ДТП с Зайцевой: что говорит мать одного из погибших

Как выяснил ТСН.ua, мама одного из погибших мужчин, скончавшегося в результате вышеупомянутого ДТП в Харькове, Светлана Виниченко, имеет свое мнение относительно сообщения, идентификаторы которого совпадают с биографией Елены Зайцевой.

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Елена Зайцева пыталась обжаловать приговор и выйти досрочно. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

«Жесть, ужас», — коротко высказалась Светлана Виниченко в комментарии для ТСН.ua по поводу этого сообщения в соцсети.

«Я считаю это оправданием своей позиции, что Зайцева — бедная несчастная девочка. Не родные погибших вынесли приговор, это сделал суд и экспертизы. Нам, «невзрачным» людям, пришлось доказывать обычные вещи. Мы прошли ад», — говорит Светлана Виниченко.

Она не исключает, что вышеупомянутое сообщение имеет признаки подготовки к возможному досрочному увольнению Зайцевой.

Резюмируя, она добавила, что за последние недели от Зайцевой не было никаких выплат: «Сначала были суммы около 40 гривен, потом около года не было выплат, а потом поступила сумма около 900 гривен».

Напомним, ранее сообщалось о том, когда Зайцева сможет сесть снова за руль и как платит 400 гривен матери погибшего. Срок заключения для участницы ужасного харьковского ДТП Елены Зайцевой почти завершается, а мать одного из погибших рассказала о «подароке» на свадьбу детей.

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