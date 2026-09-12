Леди Гага впервые стала мамой

Леди Гага / © Associated Press

Реклама

Певица Леди Гага родила первого ребенка от своего жениха, предпринимателя Майкла Полански.

Об этом написало издание Dawn.

Реклама

Источник подтвердил Page Six и People информацию о рождении ребенка. В то же время, имя, пол и дата рождения младенца пока не разглашались.

Реклама

Представители певицы также не прокомментировали информацию. Потому утверждать, что певице удалось скрыть все девять месяцев беременности, пока нельзя: неизвестно, когда родился ребенок.

Певица не раз говорила, что хочет иметь детей. В октябре 2025 года в интервью Стивену Колберу она назвала материнство своей желанной «следующей главной ролью». Ранее Гага рассказывала, что они с Полански обсуждали создание семьи и что, по ее мнению, он станет отличным отцом.

40-летняя исполнительница, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, начала отношения с Полански в 2020 году. В 2024 году она обручилась с предпринимателем.

Новости партнеров