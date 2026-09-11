Первое свидание и правило 90 минут / © Credits

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Кто-то назначает короткую встречу за чашкой кофе, другие же с легкостью могут превратить первое свидание в многочасовое приключение — от утреннего завтрака до позднего ужина. Однако, по словам издания Real Simple, дольше не обязательно означает лучше.

Эксперт по свиданиям и основатель Agilis Джехан Раджендра считает, что для первой встречи вполне достаточно примерно 90 минут, поскольку его цель — не провести полный «аудит» потенциального партнера, а понять, есть ли между вами химия и желание встретиться ещё раз.

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Почему 90 минут

Сегодня знакомства часто начинаются с приложений, где люди ещё до встречи могут определить базовую совместимость. Поэтому при личной встрече остается проверить то, что не передаст анкета, а именно: как вам вместе, легко ли поддерживать разговор, есть ли симпатия и взаимный интерес.

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90 минут — это не волшебная цифра, но такой промежуток хорошо соответствует нашей способности концентрироваться, затрачивать эмоциональные ресурсы и постепенно налаживать контакт.

Этого времени достаточно, чтобы перейти от обычной короткой беседы к более содержательной, поделиться историями и понять, хочется ли продолжения. А ещё — оставить после встречи приятное ощущение недосказанности, когда свидание заканчивается на хорошей ноте: любопытство часто работает лучше, чем попытка успеть обсудить всю жизнь за один вечер.

Опасность марафонских свиданий

Проблема многочасовой первой встречи заключается не только в усталости. Несколько часов увлекательной беседы легко принять за настоящую совместимость. Можно почувствовать невероятную близость, хотя на самом деле вы ещё не знаете, как этот человек ведёт себя в конфликтных ситуациях, реагирует на разочарования или проявляет себя в длительном взаимодействии.

К тому же трёхчасовой ужин с незнакомцем может показаться серьёзным эмоциональным обязательством. Из-за этого люди иногда начинают слишком стараться понравиться или подавлять собственное желание уйти пораньше.

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Лучше завершить удачное первое свидание в тот момент, когда оба ещё полны энергии и хотят продолжения. Так гораздо больше шансов, что следующая встреча станет приятным ожиданием, а не продолжением изнурительного марафона.

Что делать на первом свидании

Стоит выбирать занятие, которое объединяет вас, а не заставляет часами сидеть друг напротив друга, как на собеседовании. Это может быть прогулка по живописному месту, поход в книжный магазин или музыкальный магазин, ведь по выбору книг или пластинок можно неожиданно многое узнать о человеке.

Еще один вариант — выпить вместе и заказать несколько закусок вместо полноценного ужина. А если хочется немного больше движения, подойдут бильярд, мини-гольф или настольный теннис, ведь совместная активность естественным образом создает поводы для разговоров и смеха.

Выбирайте место, куда вам было бы приятно пойти даже без свидания. Тогда встреча не станет «неудачной»: даже если продолжения не будет, вы всё равно выпьёте хороший кофе, попробуете новое блюдо или, наконец, побываете в ресторане, который давно хотели посетить.

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Первое свидание — это не экзамен и не кастинг на роль будущего партнера. Его цель гораздо проще: понять, хочется ли увидеть этого человека снова. Поэтому 90 минут непринуждённой беседы, смеха и взаимного интереса могут оказаться гораздо лучше, чем целый день, проведённый вместе только потому, что «так должно быть».

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