Перше побачення та правило 90 хвилин / © Credits

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Хтось призначає коротку зустріч за кавою, інші легко можуть перетворити перше побачення на багатогодинну пригоду, від ранкового сніданку до пізньої вечері. Та, за словами видання Real Simple, довше не обов’язково означає краще.

Фахівець із побачень і засновник Agilis Джехан Раджендра вважає, що першої зустрічі приблизно на 90 хв цілком достатньо, бо її завдання — не провести повний «аудит» потенційного партнера, а зрозуміти, чи є між вами хімія та бажання зустрітися ще раз.

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Чому 90 хвилин

Сьогодні знайомства часто починаються з застосунків, де люди ще до зустрічі можуть визначити базову сумісність. Тож наживо залишається перевірити те, чого не передасть анкета, а саме, як вам разом, чи легко підтримувати розмову, чи є симпатія та взаємний інтерес.

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90 хвилин — не магічна цифра, але такий проміжок добре відповідає нашим можливостям концентруватися, витрачати емоційні ресурси та поступово вибудовувати контакт.

Цього часу достатньо, щоб перейти від звичайної короткої, до змістовнішої розмови, обмінятися історіями та зрозуміти, чи хочеться продовження. А ще — залишити після зустрічі приємне відчуття недомовленості, коли побачення завершується на хорошій ноті, цікавість часто працює краще, ніж спроба встигнути обговорити все життя за один вечір.

Небезпека марафонських побачень

Проблема багатогодинної першої зустрічі не лише у втомі. Кілька годин чудової розмови легко прийняти за справжню сумісність. Можна відчути неймовірну близькість, хоча насправді ви ще не знаєте, як ця людина поводиться під час конфліктів, реагує на розчарування чи проявляє себе у тривалій взаємодії.

До того ж тригодинна вечеря з незнайомцем може здаватися серйозним емоційним зобов’язанням. Через це люди іноді починають надто старатися сподобатися чи пригнічувати власне бажання піти раніше.

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Краще завершити вдале перше побачення тоді, коли обоє ще сповнені енергії та хочуть продовження. Так значно більше шансів, що наступна зустріч стане приємним очікуванням, а не продовженням виснажливого марафону.

Що робити на першому побаченні

Варто обирати заняття, яке створює спільний фокус, а не змушує годинами сидіти одне навпроти одного, ніби на співбесіді. Це може бути прогулянка мальовничим місцем, похід у книгарню чи музичний магазин, адже за вибором книжок або платівок можна несподівано багато дізнатися про людину.

Ще один варіант — випити разом і замовити кілька закусок замість повноцінної вечері. А якщо хочеться трохи більше руху, підійдуть більярд, мінігольф чи настільний теніс, адже спільна активність природно створює приводи для розмови та сміху.

Обирайте місце, куди вам було б приємно піти навіть без побачення. Тоді зустріч не стане «невдалою», якщо продовження не буде, ви все одно вип’єте хорошу каву, скуштуєте нову страву чи нарешті завітаєте до ресторану, який давно хотіли відвідати.

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Перше побачення — це не іспит і не кастинг на роль майбутнього партнера. Його мета значно простіша, а саме, зрозуміти, чи хочеться побачити цю людину знову. Тож 90 хв легкої розмови, сміху та взаємної цікавості можуть виявитися набагато кращими за цілий день, проведений разом лише тому, що «так має бути».

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