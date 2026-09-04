Як знайти кохання після 50 років: правила онлайн знайомств / © Credits

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Онлайн знайомства зручні тим, що дозволяють швидко познайомитися з великою кількістю потенційних партнерів. Та водночас все це змушує нас оцінювати людину за кількома фотографіями та коротким описом, тож легко перетворює знайомство на звичайне «подобається — не подобається», про це розповіло видання Psychology Today.

Розрізняють два типи так званої цінності партнера. Перша — те, наскільки людина здається привабливою на перший погляд. Друга — унікальна сумісність: характер, цінності, почуття гумору, спосіб життя та те, наскільки вам добре разом. І саме друга з роками стає дедалі важливішою. Коли ми починаємо цінувати людину за її особисті якості, наприклад, інтелект чи характер, її фізична привабливість у наших очах може зростати.

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Не пишіть загальне — розповідайте конкретне

Почніть із профілю. Обирайте платформу, де можна нормально розповісти про себе, а не лише поставити кілька фото та провести пальцем по екрану.

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Замість фраз на кшталт «люблю подорожі, хорошу їжу та цікаве спілкування» покажіть власну історію. Розкажіть про улюблене місце, дивну звичку, книгу, без якої не уявляєте вечора, чи те, що змушує вас щиро радіти.

Так, конкретика відсіє частину людей і це добре. Вона допоможе привернути увагу саме тих, кому справді близький ваш спосіб життя.

Звертайте увагу й на те, як чоловік реагує на ваш профіль. Якщо він помічає деталі, ставить запитання та продовжує розмову саме з того, що ви написали, це значно цікавіше за шаблонне «Привіт, красуне!».

Не женіться за «найкращим» чоловіком у застосунку

Найпривабливіше фото, високий статус чи зарплата, яка вражає, легко можуть стати головними критеріями вибору. Але зовнішня привабливість і статус зовсім не гарантують, що людина буде хорошим партнером.

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Існує навіть зв’язок між фізичною привабливістю чи матеріальним достатком чоловіків та меншою схильністю до щедрої та рівноправної поведінки. Одне з можливих пояснень цього, що люди з вищою соціальною позицією можуть менше залежати від прихильності інших.

Тому замість рейтингу «хто найгарніший?» варто поставити інше питання, наприклад, «З ким мені буде добре жити?». Шукайте доброту, надійність, емоційну стабільність, повагу та спільні цінності. Профіль може дати перші підказки, але справжню відповідь ви отримаєте лише під час особистого спілкування.

Не зависайте у чаті — зустрічайтеся

Одна з головних помилок онлайн знайомств — місяцями листуватися з людиною, яку ви фактично ще не знаєте. Після кількох обмінів повідомленнями краще запропонувати короткий відеодзвінок. Якщо спілкування комфортне та між вами є контакт, наступним кроком може стати зустріч наживо.

Адже побачення насправді відбувається не у застосунку, він лише місце, де ви знаходите потенційного партнера. Найважливіше починається тоді, коли ви опиняєтеся поруч, чуєте інтонацію, бачите реакції, відчуваєте гумор і розумієте, наскільки легко вам бути собою.

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Після 50 років онлайн знайомства можуть стати чудовим способом розширити коло потенційних партнерів, якщо не дозволяти алгоритмам вибирати за вас. Показуйте себе справжню, шукайте не найефектніший профіль, а людину, з якою збігаються ваші цінності, та не відкладайте живе спілкування. Бо справжня сумісність не вміщується у кілька фотографій.

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