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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

У мереживному бюстгальтері і з крокодилячою сумкою: Джорджину Родрігес папараці заскочили у Венеції

Модель у новому статусі – дружини – приїхала на Венеційський кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджину Родрігес зазнімкували під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Для своєї появи вона обрала ефектний образ з пікантним акцентом.

На ній був темно-коричневий мереживний бюстгальтер Intimissimi, який підкреслив її декольте. Зверху Джорджина одягла шовкову сорочку шоколадного відтінку. Вона залишила її розстебнутою і спустила з одного плеча.

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Верх Родрігес поєднала з білими джинсами-кльош із завищеною талією і контрастними стібками.

Лук вона доповнила бежевими лакованими туфлями-човниками на високих шпильках і великою дорогою біло-сірою сумкою Hermès Birkin із фактурою крокодилячої шкіри та сріблястою фурнітурою.

Особливої уваги заслуговували прикраси Джорджини: сережки й підвіска у формі квіток з діамантами, масивні каблучки та золотий годинник із бірюзовим циферблатом. Також на ній були чорні сонцезахисні окуляри овальної форми.

Волосся Родрігес зібрала у гладкий високий пучок, а макіяж зробила з виразними бровами, бронзером і глянцевим блиском з бордовим контуром.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес розповіли про своє таємне весілля та показали перші фото.

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