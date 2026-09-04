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- Шоу-бізнес
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У мереживному бюстгальтері і з крокодилячою сумкою: Джорджину Родрігес папараці заскочили у Венеції
Модель у новому статусі – дружини – приїхала на Венеційський кінофестиваль.
Джорджину Родрігес зазнімкували під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Для своєї появи вона обрала ефектний образ з пікантним акцентом.
На ній був темно-коричневий мереживний бюстгальтер Intimissimi, який підкреслив її декольте. Зверху Джорджина одягла шовкову сорочку шоколадного відтінку. Вона залишила її розстебнутою і спустила з одного плеча.
Верх Родрігес поєднала з білими джинсами-кльош із завищеною талією і контрастними стібками.
Лук вона доповнила бежевими лакованими туфлями-човниками на високих шпильках і великою дорогою біло-сірою сумкою Hermès Birkin із фактурою крокодилячої шкіри та сріблястою фурнітурою.
Особливої уваги заслуговували прикраси Джорджини: сережки й підвіска у формі квіток з діамантами, масивні каблучки та золотий годинник із бірюзовим циферблатом. Також на ній були чорні сонцезахисні окуляри овальної форми.
Волосся Родрігес зібрала у гладкий високий пучок, а макіяж зробила з виразними бровами, бронзером і глянцевим блиском з бордовим контуром.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес розповіли про своє таємне весілля та показали перші фото.