В кружевном бюстгальтере и с сумкой из крокодиловой кожи: папарацци подловили Джорджину Родригес в Венеции

Джорджина Родригес / © Getty Images

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Джорджину Родригес запечатлели во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Для своего появления она выбрала эффектный образ с пикантным акцентом.

На ней был темно-коричневый кружевной бюстгальтер Intimissimi, который подчеркнул ее декольте. Сверху Джорджина надела шелковую рубашку шоколадного оттенка. Она оставила ее расстегнутой и спустила с одного плеча.

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Джорджина Родригес / © Getty Images

Верх Родригес сочетала с белыми джинсами-клеш с завышенной талией и контрастными стежками.

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Лук она дополнила бежевыми лакированными туфлями-лодочками на высоких шпильках и большой дорогой бело-серой сумкой Hermès Birkin с фактурой крокодиловой кожи и серебристой фурнитурой.

Особого внимания заслуживали украшения Джорджины: серьги и подвеска в форме цветочков с бриллиантами, массивные кольца и золотые часы с бирюзовым циферблатом. Также на ней были черные солнцезащитные очки овальной формы.

Родригес собрала волосы в гладкий высокий пучок, а макияж выполнила с акцентом на выразительные брови, бронзер и глянцевый блеск с бордовым контуром.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес рассказали о своей тайной свадьбе и показали первые фото.

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