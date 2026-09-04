- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 1 мин
В кружевном бюстгальтере и с сумкой из крокодиловой кожи: папарацци подловили Джорджину Родригес в Венеции
Модель в новом статусе — жены — прибыла на Венецианский кинофестиваль.
Джорджину Родригес запечатлели во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Для своего появления она выбрала эффектный образ с пикантным акцентом.
На ней был темно-коричневый кружевной бюстгальтер Intimissimi, который подчеркнул ее декольте. Сверху Джорджина надела шелковую рубашку шоколадного оттенка. Она оставила ее расстегнутой и спустила с одного плеча.
Верх Родригес сочетала с белыми джинсами-клеш с завышенной талией и контрастными стежками.
Лук она дополнила бежевыми лакированными туфлями-лодочками на высоких шпильках и большой дорогой бело-серой сумкой Hermès Birkin с фактурой крокодиловой кожи и серебристой фурнитурой.
Особого внимания заслуживали украшения Джорджины: серьги и подвеска в форме цветочков с бриллиантами, массивные кольца и золотые часы с бирюзовым циферблатом. Также на ней были черные солнцезащитные очки овальной формы.
Родригес собрала волосы в гладкий высокий пучок, а макияж выполнила с акцентом на выразительные брови, бронзер и глянцевый блеск с бордовым контуром.
Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес рассказали о своей тайной свадьбе и показали первые фото.