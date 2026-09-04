Россияне целились в кабинет руководителя СБУ: в спецслужбе сделали заявление

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После атаки России 4 сентября по зданию Центрального управления СБУ в Киеве в спецслужбе официально отреагировали на инцидент.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В Службе безопасности подтвердили, что во время сегодняшней атаки вражеский дрон был нацелен непосредственно на кабинет главы ведомства Александра Поклада в здании Центрального управления.

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Также добавили, что россиянам не удалось добиться своей цели, поскольку глава спецслужбы не пострадал.

«Что касается поврежденного здания — оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары — еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов», — отметили в СБУ.

Россия атаковала СБУ в Киеве — что известно

Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.

Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.

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Также Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой операции в ответ на удары РФ.

Ранее мы писали, что в результате российской атаки днем 4 сентября на центр Киева взрывная волна от вражеского удара также распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.

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