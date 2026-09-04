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Россияне целились в кабинет руководителя СБУ: в спецслужбе сделали заявление
Российский дрон во время атаки на Киев 4 сентября был нацелен непосредственно на кабинет главы СБУ Александра Поклада.
После атаки России 4 сентября по зданию Центрального управления СБУ в Киеве в спецслужбе официально отреагировали на инцидент.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В Службе безопасности подтвердили, что во время сегодняшней атаки вражеский дрон был нацелен непосредственно на кабинет главы ведомства Александра Поклада в здании Центрального управления.
Также добавили, что россиянам не удалось добиться своей цели, поскольку глава спецслужбы не пострадал.
«Что касается поврежденного здания — оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары — еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов», — отметили в СБУ.
Россия атаковала СБУ в Киеве — что известно
Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.
Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.
Также Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой операции в ответ на удары РФ.
Ранее мы писали, что в результате российской атаки днем 4 сентября на центр Киева взрывная волна от вражеского удара также распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.