Буданов признался в тайных контактах с ГРУ и Пригожиным: что происходило за кулисами

Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что на протяжении войны поддерживал прямые контакты с представителями российской военной разведки, в частности, с его руководителем адмиралом Игорем Костюковым, а также с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает The New York Times.

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Буданов пояснил, что даже в период активных боевых действий Украина и Россия должны поддерживать каналы связи, поскольку стороны в конечном итоге вынуждены искать возможность завершения войны. По его словам, отсутствие доверия между противниками не исключает переговоров и рабочих контактов.

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«Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что находимся в состоянии войны. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно», — сказал Буданов.

По словам главы ОП, он неоднократно общался с адмиралом Игорем Костюковым, возглавляющим российское Главное управление Генерального штаба — ГРУ. Их контакты начались ещё в 2022 году при посредничестве Турции. Одним из вопросов переговоров было обеспечение работы судоходных маршрутов в Чёрном море для экспорта зерна.

Буданов отметил, что за годы войны такие контакты позволили добиться конкретных результатов, в частности в вопросах обмена военнопленными. При этом переговоры продолжались даже на фоне боевых операций украинских сил против подразделений российской военной разведки.

Отдельно Буданов рассказал о своих контактах с Евгением Пригожиным — основателем российской ЧВК «Вагнер». По его словам, он регулярно общался с Пригожиным вплоть до мятежа «Вагнера» против Кремля в 2023 году. Через несколько недель после попытки мятежа Пригожин погиб в результате крушения своего самолета.

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Буданов подчеркнул, что для военного разведчика поддержание каналов связи с противником — привычная часть работы. «Я офицер военной разведки. Всю свою жизнь я нахожусь в диалогах и коммуникациях. Для меня это несложно», — сказал он.

Как отмечает The New York Times, именно возможность непосредственно участвовать в переговорном процессе стала одной из причин, по которым Буданов согласился возглавить Офис президента Украины. Он считает, что даже при отсутствии доверия между сторонами диалог необходимо сохранять, поскольку война не может длиться бесконечно.

Напомним, Кирилл Буданов считает, что мирные переговоры могут возобновиться уже в этом месяце. Впрочем, условия для прекращения огня вряд ли сложатся до весны.

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