Виткофф и Кушнер. / © Getty Images

Реклама

Спецпредставители американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер могли прибыть в Киев уже в воскресенье, 6 сентября, после переговоров в Москве. Вашингтон даже рассматривал вариант перелета в Борисполь.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Реклама

По словам депутата, американская сторона рассматривала возможность перелета в Киев самолетом. Окончательного решения не было, но, как утверждает парламентарий, США уже был близок к положительному решению.

Реклама

«Самое интересное в этом предложении то, что они должны были прилететь в Борисполь на самолете. Это было на этапе согласования. Американцы сомневались, но были достаточно близки, чтобы согласиться», — подчеркнул Гончаренко.

Впрочем, добавил он, ситуацию сменила российская атака. Нардеп заявил, что днем 4 сентября дрон ударил по самолету в районе Жулян. Очевидно, отмечает Гончаренко, «скорее всего, Виткофф и Кушнер приедут в Киев в воскресенье».

Народный депутат считает, что этим «демонстративным ударом» Кремль может посылать сигнал американской стороне о неготовности и нежелании к переговорам.

«Очевидно, что он (Путин — Ред.) также в курсе идеи того, что Виткофф и Кушнер должны были прилететь из Москвы в Киев», — добавил Алексей Гончаренко.

Реклама

Атака на Жуляны — заявление Гончаренко.

Алексей Гончаренко сообщил, что во время атаки днем 4 сентября россияне «ударили дроном по самолету в Жулянах». По его словам, «прилет» произошел по двум старым самолетам Як-40.

«Это старый советский пассажирский самолет. Показательно, что эти Як-40 не летали уже до войны», — добавил Гончаренко.

Напомним, вечером 3 сентября президент Владимир Зеленский Зеленский сообщил о встрече с командой Дональда Трампа в Киеве. По его словам, предыдущие даты были согласованы. Кроме того, американская сторона планирует встречу в Москве.

Новости партнеров

Новости партнеров