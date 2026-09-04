"Флэш" предупредил украинцев о новых испытаниях и дал совет

Советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов / Фото: dou.ua

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Будущая зима в Украине будет тяжелой из-за вероятных массированных атак российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в интервью изданию DOU.ua.

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Бескрестнов призвал граждан не медлить и позаботиться об автономном энергоснабжении своих домов уже сейчас, пока на рынке нет ажиотажа.

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«Будут удары по энергетике. Советую покупать генераторы, павербанки, аналоги EcoFlow, пока есть время, и цены не поднялись», — подчеркнул он.

В то же время советник президента успокоил возможный дефицит базовых товаров или продуктов питания. По его словам, критической нехватки пищи или горючего в стране не предполагается, ведь в случае необходимости необходимые объемы оперативно перекроет Европа.

Эксперт предположил, что будут только точечные осложнения: локальные проблемы с товарами и очереди на АЗС. Чтобы избежать паники и очередей, Бескрестнов посоветовал заранее держать дома хотя бы минимальный резерв топлива — например, канистру на 10 литров.

«Могут возникнуть локальные проблемы с отдельными товарными группами, если Россия разрушит какое-то конкретное производство. Но тотального дефицита не будет… Также стоит иметь запас горючего. Горючее у нас будет вопрос только в том первом дне, когда все одновременно поедут закупаться. Пусть будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров», — резюмировал он.

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Напомним, в Киеве городские власти уже формируют списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. По словам чиновников, это поможет городским службам оперативно оказать помощь и альтернативное жилье людям в случае возникновения критической ситуации.

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