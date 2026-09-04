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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Медведь среди ночи напугал целую деревню: животное бегало по улицам и заходило во двора (видео)

Медведь разгуливал прямо под домами местных жителей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Медведь.

Медведь. / © Getty Images

В селе Нижняя Апша, что возле Солотвино, в Закарпатской области ночью 1 сентября заметила медведя. Животное бродило по улицам населенного пункта и заходило во двор местных жителей.

Об этом сообщило издание Mukachevo.net.

Медведя зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он проходит по центральной дороге, движется по улицам села, а затем заходит на территорию частных хозяйств.

Очевидцы рассказывают, что животное выглядело растерянным и, вероятно, пыталось найти путь назад в лес.

Приступы медведей — последние новости

В Красноярском крае РФ медведь загрыз двух женщин, которые пошли за грибами. Тела двух 67-летней и 73-летней жительниц со следами нападения дикого животного на днях обнаружили в лесу в нескольких километрах от поселка Подтесово. На фоне инцидента, а также из-за резкого увеличения случаев появления медведей в регионе был введен режим повышенной готовности.

В Алтайских горах медведь вытащил женщину из палатки и убил на глазах у жениха. Медведь разорвал палатку, в которой находилась пара, вытащил женщину и перенес ее через реку Бия. Правоохранители отказались открывать огонь по хищнику из-за нормативных ограничений.

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