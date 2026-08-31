За шаг от смерти: как пловец голыми руками победил аллигатора, вцепившегося ему в руку

Аллигатор / © Pixabay

Реклама

Во время тренировки к соревнованиям Ironman на реке в США на 31-летнего спортсмена Джонатана Бруни внезапно напал аллигатор. Мужчина смог вырваться из пасти хищника благодаря смелому и неожиданному приему.

Об этом пишет LadBible.

Реклама

Бруни 23 августа тренировался вместе с группой людей на реке Саванна в Норт-Огасте, штат Южная Каролина. Во время занятия мужчина неожиданно оказался перед аллигатором, длина которого составляла около 1,2–1,5 метра.

Реклама

«Мы подошли к мосту и посмотрели в воду. Я знал, что здесь могут быть аллигаторы, но я никогда не поставил бы своих спортсменов в какую-то опасность. Вероятность этого очень мала», — рассказал Бруни.

Впрочем, вскоре после того, как он вошел в воду, ситуация стала опасной. Сначала мужчина заметил в реке предмет, который принял за большую колоду.

«Фактически ниоткуда оно ударило меня. Это был довольно сильный удар в правую сторону… казалось, что я локтем сильно ударился, примерно как во время падения на баскетбольную площадку в спортзале», — рассказал спортсмен.

Сначала он не осознавал, что произошло, и считал, что столкнулся с бревном. Однако вскоре Бруни почувствовал «холодную боль» в руке и понял, что ее зажал в пасти аллигатор.

Реклама

«Я сразу подумал: „Мне нужно, чтобы он от меня отстал“, потому что я не хотел, чтобы он начал вертеться или выполнять так называемый „смертельный перекат“ и нанес еще больший вред», — поделился мужчина.

Как мужчина отразил нападение аллигатора?

Он схватил животное за голову и нажал большим пальцем на глаз. Это позволило Бруни высвободить руку из пасти аллигатора и добраться до берега.

После нападения спортсмен находился в шоковом состоянии и потерял много крови. Один из его друзей быстро совершил импровизированный жгут из веревки, чтобы сдержать кровотечение до приезда медиков.

Пострадавший госпитализирован. В больнице медики сообщили, что травмы оказались не столь серьезными, как могли бы быть: зубы аллигатора преимущественно повредили кожу, не задев мышцы и жировую ткань.

Реклама

«Опять же, все могло быть гораздо хуже. Думаю, я выиграл в аллигаторную лотерею», — сказал Бруни.

Несмотря на пережитое, спортсмен не планирует отказываться от плавания. В то же время мужчина призвал других людей быть осторожными во время пребывания в водоемах, где могут проживать аллигаторы.

Что делать, если вы увидели аллигатора в дикой природе?

Нападения аллигаторов на людей случаются нечасто, а смертельные случаи еще более редки. В то же время во время пребывания вблизи водоемов, где живут эти животные, следует соблюдать меры безопасности.

Если аллигатор приближается к вам, эксперты советуют:

не провоцировать животное;

сохранять спокойствие;

медленно отступать назад;

по возможности подняться на возвышенность;

создавать громкий шум.

Если аллигатор напал, следует:

сопротивляться;

бить или тыкать животное в глаза или нос.

Напомним, в США 11-летний Броди Терри потерял руку после нападения 2,6-метрового аллигатора во время рыбалки с берега. Отец пытался спасти сына и разжать пасть хищника, однако рептилия успела оторвать конечность. Спасти руку не удалось, а самого аллигатора ликвидировали.

Новости партнеров

Новости партнеров