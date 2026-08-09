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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Власти закрыли парк из-за нападений бешеных бобров на людей

У одного из животных подтвердили бешенство.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Бобер

Бобер / © Pixabay

Департамент природных ресурсов штата Мэриленд сообщил, что недавно в этом районе бобер напал на рыбалку — это второй подобный инцидент, задокументированный менее чем за две недели.

Об этом пишет Gizmodo.

Чиновники расследуют возможность вспышки бешенства, поразившего местных бобров.

До этого 26 июля бобер укусил 13-летнего мальчика, плававшего в озере Гантинг-Крик в парке. Мальчик получил травмы рук и груди и был доставлен в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Местные чиновники вскоре поймали и усыпили бобра, а через день у животного обнаружили бешенство (окончательно подтвердить бешенство можно только путем непосредственного исследования ткани мозга).

Последнее нападение произошло в среду, 5 августа, утром у зоны дневного пользования парка «Саут-Бич».

19-летнего мужчину укусил бобер за щиколотку.

Пока чиновники закрыли зону дневного пользования парка «Хаук», соседний спуск для лодок и ручей Биг-Гантинг-Крик над озером.

«Плавание, рыбалка, катание на лодках и доступ к воде запрещены, пока не будет подтверждена безопасность этой территории для посетителей. Остальные зоны парка, включая кемпинг, остаются открытыми», — говорится в сообщении DNR.

Напомним, из-за глобального потепления обычные бобры неожиданно мигрировали далеко на север, где их непрерывная строительная активность начала кардинально изменять хрупкую экосистему арктической тундры.

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