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Влада закрила парк через напади скажених бобрів на людей
У однієї з тварин підтвердили сказ.
Департамент природних ресурсів штату Меріленд повідомив, що нещодавно в цьому районі бобер напав на рибалку — це другий подібний інцидент, задокументований менш ніж за два тижні.
Про це пише Gizmodo.
Чиновники розслідують можливість спалаху сказу, який вразив місцевих бобрів.
До цього 26 липня бобер вкусив 13-річного хлопчика, який плавав в озері Гантінг-Крік у парку. Хлопчик отримав травми рук і грудей і був доставлений до лікарні Джонса Гопкінса в Балтиморі.
Місцеві чиновники невдовзі спіймали та приспали бобра, а через день у тварини виявили сказ (остаточно підтвердити сказ можна лише шляхом безпосереднього дослідження тканини мозку).
Останній напад стався в середу, 5 серпня, вранці поблизу зони денного користування парку «Саут-Біч».
19-річного чоловіка вкусив бобер за щиколотку.
Наразі чиновники закрили зону денного користування парку «Хаук», сусідній спуск для човнів та струмок Біг-Гантинг-Крік над озером.
«Плавання, риболовля, катання на човнах та будь-який доступ до води заборонені, доки не буде підтверджено безпеку цієї території для відвідувачів. Інші зони парку, включаючи кемпінг, залишаються відкритими», — йдеться у повідомленні DNR.
Нагадаємо, через глобальне потепління звичайні бобри несподівано мігрували далеко на північ, де їхня невпинна будівельна активність почала кардинально змінювати тендітну екосистему арктичної тундри.