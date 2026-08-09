Мертвий «космонавт» у металевій кулі: у США розсекретили загадкову справу НЛО, яка шокувала

НЛО / © Pixabay

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Розсекречені урядові документи США говорять про ймовірне існування прибульців. США розпочали розслідування після дивних заяв про те, що куля НЛО впала на Землю з тілом загиблого «космонавта» всередині. Металеву сферу виявили в Бразилії.

Про це повідомляє видання Mirror.

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Деталі інциденту із мертвим «космонавтом» у металевій кулі

Полювання на НЛО було розпочато ще у далекому 1963 році, коли чиновники почули місцеву радіопередачу в Конде про падіння великої металевої сфери на Землю. Повідомлялося, що в ній було людське тіло у формі, найімовірніше, космонавта, а написи були мовою, яка була незрозуміла людству.

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Деталі ймовірного інциденту швидко поширилися в бразильських ЗМІ, привернувши увагу Державного департаменту США, Міністерства оборони та NASA.

Згідно із так званими «файлами НЛО», 14 листопада 1963 року — через шість днів після першої радіопередачі — посольство США в Ріо-де-Жанейро надіслало телеграму до Державного департаменту та американського консульства в Сальвадорі з проханням про роз’яснення. Майже одразу посольство уточнило, що жодного літального апарату не було піднято з землі.

Згодом у дипломатичній установі заявили про те, що цей епізод був сфабрикований у Ріо-де-Жанейро. Журналісти та слідчі вирушили до Конде, але не змогли знайти жодної людини, яка б була свідком падіння незвичайного об’єкта з неба.

Тодішній міністр громадської безпеки припустив, що об’єктом, який викликав непорозуміння, міг бути метеозонд. Втім, це спостереження не підтверджене.

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Що розповідають файли про НЛО

«Файли про НЛО» включають 41 документ. В останньому випуску є огляд Центру фотографічної інтерпретації ВМС США щодо ймовірних кадрів НЛО, знятих у Монтані та Юті. Експерти дійшли висновку, що побачене не схоже ані на природне явище, ані на відомі типи літальних апаратів.

В іншому файлі детально описано зіткнення сил спеціальних операцій на борту бойового літака AC-130J у вересні 2021 року. За словами членів екіпажу, вони спостерігали 25 куль, які летіли зі швидкістю від 250 до 1300 миль/год. Вони розповіли, що кулі виконували агресивні маневри та, схоже, реагували на гарматний вогонь літака.

А у записі допиту ФБР детально описано нещодавнє свідчення очевидця, в якому було помічено «кілька червоних вогнів» та кулоподібних об’єктів, що рухалися над гірським хребтом на заході США.

Нагадаємо, американські пілоти помітили «трикутний НЛО» над Середземномор’ям.

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