Мертвый «космонавт» в металлическом шаре: в США рассекретили загадочное дело НЛО, которое шокировало

НЛО / © Pixabay

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Рассекреченные правительственные документы США говорят о вероятным существовании пришельцев. США начали расследование после странных заявлений о том, что шар НЛО упал на Землю с телом погибшего «космонавта» внутри. Металлическую сферу обнаружили в Бразилии.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Детали инцидента с мертвым «космонавтом» в металлическом шаре

Охота на НЛО была начата еще в далеком 1963 году, когда чиновники услышали местную радиопередачу в Конде о падении большой металлической сферы на Землю. Сообщалось, что в ней было человеческое тело в форме, скорее всего, космонавта, а надписи были языком, непонятным человечеству.

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Детали предполагаемого инцидента быстро распространились в бразильских СМИ, привлекая внимание Государственного департамента США, Министерства обороны и NASA.

Согласно так называемым «файлам НЛО», 14 ноября 1963 года — через шесть дней после первой радиопередачи — посольство США в Рио-де-Жанейро направило телеграмму в Государственный департамент и американское консульство в Сальвадоре с просьбой о разъяснении. Почти сразу посольство уточнило, что ни один летательный аппарат не был поднят с земли.

Затем в дипломатическом учреждении заявили о том, что этот эпизод был сфабрикован в Рио-де-Жанейро. Журналисты и следователи отправились в Конде, но не смогли найти ни одного человека, который был бы свидетелем падения необычного объекта с неба.

Тогдашний министр общественной безопасности предположил, что вызывавшим недоразумение объектом мог быть метеозонд. Впрочем, это наблюдение не подтверждено.

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Чторассказывают файлы об НЛО

«Файлы об НЛО» включают 41 документ. В последнем выпуске есть обзор Центра фотографической интерпретации ВМС США о возможных кадрах НЛО, снятых в Монтане и Юте. Эксперты пришли к выводу, что увиденное не похоже ни на природное явление, ни на известные типы летательных аппаратов.

В другом файле подробно описан столкновение сил специальных операций на борту боевого самолета AC-130J в сентябре 2021 года. По словам членов экипажа, они наблюдали 25 шаров, летевших со скоростью от 250 до 1300 миль/час. Они рассказали, что шары выполняли агрессивные маневры и, похоже, реагировали на пушечный огонь самолета.

А в записи допроса ФБР подробно описано недавнее свидетельство очевидца, в котором были замечены «несколько красных огней» и шаровидных объектов, двигавшихся над горным хребтом на западе США.

Напомним, американские пилоты заметили «треугольный НЛО» над Средиземноморьем.

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