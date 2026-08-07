Аппарат SpaceX на полном ходу врезался в Луну: последствия удивили даже ученых

Луна / © Associated Press

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Столкновение верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны на этой неделе позволило ученым получить новые данные о химическом составе спутника Земли.

Об этом сообщает The Guardian.

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По информации издания, фрагмент ракеты врезался в поверхность Луны со скоростью около 8690 км/ч. Наблюдение проводилось с помощью Большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.

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После удара ученые зафиксировали спектральные линии — своеобразные «химические отпечатки», свидетельствующие о наличии в пылевом шлейфе газов натрия и лития.

Как отмечается, эти сигналы оставались видимыми только в течение пяти-десяти минут после столкновения. По оценке астронома Центра космической физики Бостонского университета Карла Шмидта, пылевой шлейф протянулся на несколько десятков километров.

Специалисты объясняют, что удар произошел вблизи терминатора — границы между освещенной и темной сторонами Луны. Благодаря тому, что пылевой шлейф на короткое время осветило Солнце, исследователи получили возможность проанализировать его состав, хотя сам момент столкновения почти никто не смог зафиксировать.

По словам Шмидта, натрий, скорее всего, происходит из лунной почвы, тогда как литий мог попасть в пылевой шлейф из разрушенной степени ракеты.

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«Это наблюдение прошло не идеально, и это очень грубый анализ, но я хотел быстро поделиться результатами, и со временем мы сможем сказать о них больше», — отметил астроном.

Как напоминает The Guardian, ранее ученый Национальной лаборатории Лос-Аламоса Бенджамин Фернандо предполагал, что подобные столкновения могут дать ценную информацию для будущих сейсмических исследований Луны, а также помочь оценить риски, связанные с искусственным космическим мусором. Это имеет особое значение, учитывая планы NASA по созданию длительного присутствия людей на спутнике Земли.

Австралийская астрофизикиня Сара Уэбб также предположила, что сила удара могла образовать новый кратер диаметром около 20 метров и глубиной около пяти метров.

«Чего мы не ожидали, так это того, как тяжело будет узреть этот удар. У нас было несколько телескопов и много людей, которые наблюдали за Луной, но никто не получил четких изображений или кадров самого момента столкновения», — рассказала Уэбб.

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В ближайшие дни NASA с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, а также южнокорейский зонд Pathfinder Lunar Orbiter планируют получить снимки места падения. Ожидается, что они помогут подтвердить появление нового кратера и зафиксировать обломки ракеты.

Ранее сообщалось, что учёные предложили доставлять ядерный заряд внутрь опасного астероида, чтобы разрушить его или изменить траекторию полета к Земле.

Мы ранее информировали, что после нескольких лет наблюдений учёные смогли объяснить происхождение большинства марсотрусов.

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