РФ пополняет свои войска украинскими пленными: шокирующие подробности

Армия РФ. / © Associated Press

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Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного права, формируя боевые подразделения украинских военнопленных. Эти действия агрессора противоречат положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Добровольческий корпус российского Минобороны объявил о создании первой «украинской добровольческой бригады спецназначения». По утверждению России, в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, якобы перешедшие на сторону Кремля.

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Отмечается, что оккупанты формировали эту бригаду путем объединения нескольких нерегулярных так называемых добровольческих подразделений. В частности, речь идет о батальонах имени Кривоноса и Береста, а также отрядах имени Матросова, Пушкаря и Слободского. Россияне утверждают, что в состав формирований входят украинские военнопленные, а также бывшие военные, которые якобы перешли на их сторону.

«По крайней мере, один российский военный блоггер открыто обсуждал, что эта новая бригада состоит из украинских военнопленных — стоит внимания утверждения, учитывая тот факт, что использование военнопленных в боевых действиях является военным преступлением», — отмечают американские аналитики.

В ISW отмечают, что впервые зафиксировали сообщение о формировании войсками России боевых подразделений с использованием украинских военнопленных в ноябре 2022 года. В частности, последний российский батальон Богдан Хмельницкий с пленными действовал в составе формирования Каскад так называемого МВД ДНР в западной части Донецкой области в декабре 2023-го.

Аналитики подчеркивают, что использование Россией украинских военнопленных в составе боевых подразделений является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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Документ прямо запрещает привлекать пленных к военной службе или какой-либо военной деятельности на стороне захватившего их государства. В нем отмечается, что «ни один военнопленный не может быть в любое время направлен или удерживается в районах, где он может подвергаться воздействию огня зоны боевых действий» и не должен «привлекаться к работе, которая носит вредный или опасный характер».

Как сообщалось, Россия снова хочет бросить в бой войска КНДР. Военный эксперт Иван Ступак говорит, что их могут присоединиться к боевым действиям, в частности, к штурмовым операциям против Украины. По его словам, в 2024 году Северная Корея очень удачно помогла агрессору, отправив свой спецназ.

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