Почему кот пьет из крана, а не из миски: ветеринары наконец объяснили эту странную привычку

Кот / иллюстративное фото / © Unsplash

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Многие хозяева замечают, что их кошки игнорируют свежую воду в миске, предпочитая освежиться с помощью воды из крана в ванной или капель в душе. Такое поведение вполне естественно, ведь животные реагируют на свои инстинкты, сенсорные ощущения и заботятся о безопасности источника питья.

Об этом пишет издание Viomi Water.

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Почему гидратация имеет решающее значение для здоровья кошек

Вода жизненно необходима кошкам, ведь она поддерживает работу всех органов, пищеварение и суставы.

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В силу своего пустынного происхождения эти животные от природы мало пьют, поскольку их предки получали влагу из добычи. Сухой корм не обеспечивает необходимого количества жидкости, поэтому кот весом 4–5 кг должен выпивать примерно от 150 до 450 мл воды в день, в зависимости от рациона.

Недостаток жидкости быстро приводит к мочекаменной болезни, почечной недостаточности и циститу. Именно поэтому ветеринары считают увеличение потребления воды основным способом профилактики и лечения этих заболеваний. Если кот отказывается пить из миски — это не каприз, а риск для его здоровья.

Почему кот отказывается пить из миски

Многие необычные поступки кошек у миски объясняются их инстинктами выживания. В дикой природе стоячая вода часто содержит бактерии, тогда как проточная вода в ручьях — чище, прохладнее и насыщена кислородом. Именно поэтому домашние питомцы подсознательно отдают предпочтение кранам и фонтанчикам.

Текущая вода подает животным два сигнала безопасности: зрительный и слуховой (звук струи помогает быстро найти источник). Зато неподвижную воду в глубокой миске кошке сложнее оценить, из-за чего она может вообще отказаться пить.

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При этом специалисты отмечают: сама по себе водопроводная вода не полезнее свежей воды из миски, ведь решающую роль играют чистота и качество.

Еда и вода не должны смешиваться

Еще один древний инстинкт связан с тем, как предки кошек обращались с добычей. В дикой природе остатки пищи быстро гниют и загрязняют ближайшие водоемы, поэтому эволюция научила животных пить как можно дальше от места охоты.

Исследования и опыт владельцев кошек подтверждают: если расставить миски с едой и водой в разных углах комнаты, кошки начинают пить заметно больше. Кроме того, эксперты советуют держать источник воды подальше не только от корма, но и от лотка.

В общих или «двойных» мисках в воду часто попадают крошки и посторонние запахи. Многие кошки категорически отказываются от жидкости, которая пахнет едой, даже если она кажется нам чистой. Именно поэтому питомец может игнорировать свою миску, стоящую рядом с кормом, но с удовольствием будет пить из собачьей миски на другом конце комнаты.

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Скрытые препятствия для кота

Поскольку у кошек низкий уровень жажды, любой, даже самый незначительный дискомфорт заставляет их отказываться от воды. Странный запах посуды, шум вокруг или боль в ушах — и кот лучше пойдет искать другой источник. Миска для животного — это полноценный сенсорный опыт, в котором важна каждая деталь.

Главной причиной отказа от воды часто становится так называемая «усталость усов». Усы — это чувствительные нервные окончания, и когда они постоянно касаются стенок глубокой или узкой миски, кот испытывает боль и раздражение. Из-за этого питомцы могут опрокидывать посуду или искать более просторные источники воды, например, собачью миску или лужу.

Чтобы питье было комфортным, специалисты советуют выбирать широкие и неглубокие миски из керамики или нержавеющей стали, в которых мордочка будет чувствовать себя свободно, а усы не будут касаться краев.

Запах, вкус и качество воды

Кошки воспринимают запах и вкус воды гораздо острее, чем люди. Они часто отказываются от водопроводной воды из-за хлора или химических примесей, предпочитая дождевую, бутилированную или отфильтрованную воду.

Важный момент заключается также в том, сколько дней вода для животного простояла в миске, и из чего изготовлена сама миска. По словам экспертов, такая жидкость может быстро собирать пыль и бактерии, а в микротрещинах пластиковых мисок скапливаются неприятные запахи. Именно поэтому лучше выбирать посуду из нержавеющей стали или керамики.

Даже самые современные фонтанчики для воды не спасут ситуацию, если их вовремя не мыть. Внутри рециркуляционных систем появляются слизь и биопленка, которые негативно влияют на вкус. Чтобы питомец охотно пил, важно менять угольные фильтры в соответствии с инструкцией, еженедельно чистить конструкцию средством без запаха и тщательно ее промывать. В регионах с жесткой водой также следует регулярно удалять известковый налет, чтобы вода всегда оставалась свежей.

Расположение миски и безопасность

Расположение миски имеет для кота не меньшее значение, чем материалы, из которых она изготовлена. Зоопсихологи советуют ставить воду в тихих местах с низкой проходимостью, подальше от лотка и корма. Посуда в углах или вплотную к стене заставляет питомцев чувствовать себя уязвимыми, ведь они не видят, что происходит у них за спиной.

Раковины и приподнятые поверхности кажутся кошкам более безопасными благодаря хорошему обзору комнаты и защищенной спине, тогда как миска на полу в шумном коридоре вызывает стресс. В домах, где проживает несколько животных, доминирующие кошки могут блокировать доступ к единственной миске, заставляя остальных терпеть жажду.

Чтобы снять это напряжение и улучшить режим питья, стоит оборудовать несколько точек для питья в разных уголках дома.

Детали дизайна, которые могут не понравиться вашему питомцу

Причин, по которым кошки отказываются пить из миски, обычно бывает несколько: на это влияют размер, материал, цвет и уровень шума. Для комфорта кошки лучше всего выбирать широкую и неглубокую миску диаметром 15–20 см и глубиной до 5 см. Объем миски должен превышать суточную норму жидкости (ориентировочно 300–400 мл), ведь вода частично испаряется и проливается.

Среди материалов специалисты рекомендуют глазурованную керамику или нержавеющую сталь из-за их гигиеничности и устойчивости к бактериям. От дешевого пластика лучше отказаться, поскольку он царапается и впитывает неприятные запахи. В то же время миф о том, что чёрные миски стимулируют пить больше, не соответствует действительности: в тёмной посуде сложнее разглядеть уровень воды, и она быстрее нагревается.

Также стоит учитывать чувствительность кошек к звукам. Хотя журчание может привлекать их внимание, громкий гул насоса или вибрация фонтанчика часто пугают животное, а теплая вода от работающего мотора окончательно отбивает желание пить.

Когда кошка отказывается от миски с водой, она дает вам четкий сигнал о том, как эта вода пахнет, на вкус и где именно стоит. Наблюдая за её поведением и сочетая удобную посуду с чистой фильтрованной водой, вы сможете легко наладить питьевой режим питомца и заслужить его полное доверие.

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