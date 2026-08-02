В одной постели с котом: польза, риски и правила безопасного "кошачьего" сна

В одной постели с котом / © Associated Press

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Есть вещи, которые поймут только настоящие любители котов. Когда вечером ваш питомец устраивается рядом, начинает тихо мурлыкать, перебирает лапками одеяло и засыпает рядом с вами — это маленький ежедневный ритуал, который дарит спокойствие. Однако наряду с нежностью возникают и практические вопросы: безопасно ли позволять коту спать в постели, могут ли возникнуть проблемы с гигиеной и не пострадает ли качество сна.

Издание Good Housekeeping попробовало разобраться, где проходит грань между милым сосуществованием и потенциальными рисками. Главный вывод довольно прост: для здоровых людей и здоровых кошек совместный сон не представляет проблемы. Однако решение зависит от конкретной ситуации, характера животного, состояния здоровья человека и условий в доме.

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Кот в постели

Все кошки разные, и это особенно заметно ночью. Некоторые питомцы — идеальные компаньоны для сна, они спокойно укладываются рядом, мурлыкают и почти синхронизируют свой режим с хозяином, но есть и другие, которые могут превратить ночь в настоящий марафон. Кто-то просыпается в три часа ночи, ходит по хозяину, будит ради завтрака или решает, что именно сейчас настало идеальное время для активных игр.

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Если кот регулярно мешает вам спать, заставляет просыпаться или превращает засыпание в ежевечерние переговоры, возможно, отдельное место для него станет лучшим решением.

Правила сна с котом

Если ваш пушистый друг мирно спит рядом, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Регулярный уход за здоровьем. Даже домашние кошки могут быть переносчиками паразитов, бактерий или аллергенов. Чтобы совместный сон оставался безопасным, важно регулярно посещать ветеринара, проводить профилактику паразитов, поддерживать чистоту лотка и следить за общим состоянием животного.

У кота должен быть выбор. Даже если кот обожает вашу кровать, у него должны быть другие комфортные места для отдыха. Это может быть уютная кошачья кроватка, плед в тихом уголке или место у окна, откуда можно наблюдать за миром. Так животное не станет слишком зависимым от одного-единственного места для сна.

Польза от сна рядом с котом

Для многих людей кошка в постели — не просто милость, а потенциальное благотворное воздействие. Одно из самых интересных явлений — кошачье мурлыканье. Его частота обычно находится примерно в диапазоне 25–150 Гц. Эти частоты изучают из-за возможной связи с процессами восстановления тканей, заживления ран и уменьшения боли.

Интересно, что кошки могут мурлыкать не только тогда, когда им хорошо, но и в стрессовых ситуациях или при травмах. Это породило предположение, что мурчание может играть определенную роль в их собственном восстановлении.

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Кроме того, общение с кошками может снижать уровень кортизола — гормона стресса, и повышать уровень окситоцина — гормона привязанности и эмоциональной связи. Конечно, кот не заменит врача или психолога, но тёплый пушистый друг рядом может помочь расслабиться и создать ощущение спокойствия перед сном.

Кому лучше не спать с котом

Несмотря на все преимущества, бывают ситуации, когда нужно проявлять осторожность.

Маленькие дети. Особое внимание следует уделять семьям с младенцами и детьми до двух лет. Кошка может случайно напугать ребенка, поцарапать его во сне или создать опасную ситуацию, если окажется слишком близко к лицу.

Люди с аллергией или астмой. Тем, у кого сильная аллергия на кошек, астма или ослабленный иммунитет, стоит хорошо подумать, прежде чем пускать животное под одеяло. Даже если симптомы кажутся незначительными, контакт с шерстью и аллергенами может ухудшить самочувствие.

Кошки с определенным поведением. Некоторые животные могут проявлять чрезмерную территориальность. Например, кот может начать охранять кровать, не позволять другим животным приближаться или создавать напряжение в доме, где проживает несколько питомцев.

Котята — можно ли брать малыша в постель

Котята — это отдельная история. Как и маленькие щенки, они не всегда могут вести себя безопасно во время сна. Они маленькие, очень любопытные и только осваивают свои привычки.

Не стоит торопиться с предоставлением коту полного доступа к кровати. Малыш должен постепенно привыкнуть к правилам и понять, что спать отдельно — это тоже нормально. Это пригодится в будущем, например, во время путешествий, болезни или других ситуаций, когда кот не сможет спать рядом с вами.

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В итоге ответ очень прост: правильного или неправильного решения нет. Если ваша кошка здорова, вы хорошо высыпаетесь, у вас нет аллергии и животное не создает опасных ситуаций, нет причин отказываться от этого уютного ритуала.

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