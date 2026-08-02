Сообщения Трампа будут продавать за $100 тысяч в месяц

Дональд Трамп / © Associated Press

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Компания президента США Дональда Трампа начала продавать платный доступ к сообщениям президента США в соцсети Truth Social. Новый сервис ориентирован на крупные инвестиционные компании и трейдеры.

Об этом пишет Associated Press.

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Начиная с субботы, компания Truth Social предлагает трейдерам с Уолл-стрит платный сервис раннего доступа к сообщениям Трампа. Это открывает перспективу значительных доходов для его компании, но в то же время порождает серьезные вопросы инсайдерской торговли и использования государственной должности для личного обогащения.

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Подобные фильмы данных уже продают другие социальные сети и медиакомпании. Однако Truth Social не просто распространяет новости — она их создает. Публикации Трампа о войнах, тарифах, Федеральной резервной системе или других политических решениях регулярно приводят к резким колебаниям на финансовых рынках.

«Если бы это сделал генеральный директор публичной компании, он бы оказался в тюрьме», — заявила руководитель компании Able Alpha Trading Айрин Олдридж, которая не планирует покупать новый сервис.

Критики считают, что продажа быстрого доступа к сообщениям действующего президента создает конфликт интересов и может стать предметом предстоящих расследований. Демократы уже назвали новый сервис «открытой коррупцией».

Пока неизвестно, какие именно фирмы уже оформили подписку на Truth API.

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Однако даже если три из них оформят ежемесячную подписку, это удвоит доход Trump Media, заработавшей в прошлом году $3,7 миллиона. Соучредитель компании Themis Trading Джо Салуцци предполагает, что заплатить за Truth API будут готовы около 100 компаний.

Ранее стало известно, что конспирологические теории о существовании двойника президента США Дональда Трампа стремительно набирают популярность в соцсетях. Причиной стало видео, на котором во время общения американского лидера с журналистами у самолета Air Force One на заднем плане заметили мужчину, очень похожего на него.

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