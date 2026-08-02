Мокрый Дмитрий Волканов показал ласки в реке с возлюбленной-красоткой и посветил обнаженным торсом

Дмитрий Волканов

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Украинский певец Дмитрий Волканов впервые за длительное время поделился фото со своей возлюбленной-красавицей Наталией.

Артист опубликовал снимок с избранницей в Instagram-stories. В частности, 25-летний исполнитель показал, как они спасаются от летней жары, которая в последние дни накрыла Украину.

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Влюбленные решили не отсиживаться в доме под кондиционерами. Они выбрали активный отдых и пошли купаться к реке. На фото, которым Дмитрий Волканов и поделился в сторис, парочка позировала в воде. Мокрый певец улыбался и держал в руках собаку, которая составила им компанию.

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Тем временем избранница исполнителя мило его обнимала и прижималась к нему. Чтобы активно проводить время, влюбленные взяли с собой мяч, а также надувной круг.

Дмитрий Волканов с девушкой

Подписывать кадр парочка не стала. Вместо них это сделали подписчики артиста, которые активно желали им удачного отдыха.

Отметим, Дмитрий Волканов уже долгое время находится в отношениях с девушкой Натальей, хотя рассекретил их роман только в апреле 2025 года. Избранница артиста не публичная, поэтому он крайне редко ее показывает.

Напомним, недавно певца Владимира Дантеса заподозрили в новом романе. Предлагаем узнать, что известно о вероятной возлюбленной артиста, и посмотреть ее фото.

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