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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Мокрый Дмитрий Волканов показал ласки в реке с возлюбленной-красоткой и посветил обнаженным торсом

Артист рассекретил, как с избранницей прячется от жары.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Дмитрий Волканов

Дмитрий Волканов

Украинский певец Дмитрий Волканов впервые за длительное время поделился фото со своей возлюбленной-красавицей Наталией.

Артист опубликовал снимок с избранницей в Instagram-stories. В частности, 25-летний исполнитель показал, как они спасаются от летней жары, которая в последние дни накрыла Украину.

Влюбленные решили не отсиживаться в доме под кондиционерами. Они выбрали активный отдых и пошли купаться к реке. На фото, которым Дмитрий Волканов и поделился в сторис, парочка позировала в воде. Мокрый певец улыбался и держал в руках собаку, которая составила им компанию.

Тем временем избранница исполнителя мило его обнимала и прижималась к нему. Чтобы активно проводить время, влюбленные взяли с собой мяч, а также надувной круг.

Дмитрий Волканов с девушкой

Дмитрий Волканов с девушкой

Подписывать кадр парочка не стала. Вместо них это сделали подписчики артиста, которые активно желали им удачного отдыха.

Отметим, Дмитрий Волканов уже долгое время находится в отношениях с девушкой Натальей, хотя рассекретил их роман только в апреле 2025 года. Избранница артиста не публичная, поэтому он крайне редко ее показывает.

Напомним, недавно певца Владимира Дантеса заподозрили в новом романе. Предлагаем узнать, что известно о вероятной возлюбленной артиста, и посмотреть ее фото.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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