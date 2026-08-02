Не стоит "вычислять" воздушные атаки: эксперт обратился к украинцам из-за ударов РФ

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Эксперт призвал украинцев не игнорировать официальные предупреждения о воздушной опасности и не пробовать самостоятельно оценивать уровень угрозы. Следует сразу переходить в укрытие.

Об этом сказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик во время эфира «Киевского времени».

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Он подчеркнул, что любое предупреждение о возможной атаке является достаточным основанием для перехода в укрытие, особенно если рядом находятся дети.

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«Не нужно высчитывать, когда идти в укрытие, а когда нет. Если вас предупредили, особенно если вы с детьми, лучше воспользоваться возможностью и перейти в безопасное место», — отметил Боровик.

По его словам, российская армия постоянно накапливает ракеты, анализирует результаты предварительных ударов и работу украинской противовоздушной обороны. Именно поэтому предсказать точное время или характер следующей атаки невозможно.

Эксперт подчеркнул, что лучшим способом обезопасить себя во время воздушной тревоги остается своевременный переход к укрытию после официального уведомления об угрозе.

Как мы сообщали, в Киеве во время баллистической атаки РФ погибли люди, пытавшиеся добраться до укрытия. По словам очевидцев, после первого взрыва произошел повторный удар, когда жители пытались помочь пострадавшим. В результате атаки есть погибшие и разрушения.

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