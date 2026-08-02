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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Нападение с ножом во Вроцлаве: полиция задержала 18-летнего украинца

В Польше произошло жестокое нападение на молодую женщину: во Вроцлаве 18-летний юноша несколько раз ударил ее ножом и пытался сбежать. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Во Вроцлаве задержали 18-летнего украинца

Во Вроцлаве задержали 18-летнего украинца

Во Вроцлаве полиция задержала 18-летнего юношу, напавшего с оружием на молодую женщину у подъезда жилого дома по улице Гагарина. Пострадавшую с телесными повреждениями срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает RMF24.

В Польше украинец напал на женщину

Как сообщили в полиции Нижней Силезии, инцидент произошел в субботу вечером. Нападающий несколько раз ударил женщину ножом на входе на лестничную клетку, после чего пытался скрыться. Женщину доставили в больницу.

Впрочем, стражам порядка удалось быстро разыскать и задержать подозреваемого. Пресс-секретарь вроцлавской полиции Моника Калета заявила, что задержанным нападающим является 18-летний парень-гражданин Украины.

Правоохранители квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Пока мотивы преступления остаются неизвестными, как и то, были ли нападающий и жертва знакомы между собой.

Больше подробностей о нападении и расследовании ожидается в понедельник, 3 августа.

На событие уже отреагировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский. В своем сообщении в соцсети X он оценил оперативность правоохранителей:

«Преступник арестован. Прекрасная работа полиции. Нулевая толерантность к преступникам и ненависти».

В Польше мужчина стрелял в украинку

Напомним, в Лодзи полиция разыскивает мужчину, напавшего в мае на гражданку Украины. На мосту Домбровского незнакомец сначала прикасался к женщине и прижал ее к краю, а после того, как она в шоковом состоянии пошла за ним и начала выкрикивать оскорбления, достал пистолет и сделал около 8 выстрелов с расстояния 6-7 метров. Пострадавшая получила ранения рук.

Инцидент получил огласку после публикации видео рассказов потерпевшей в соцсетях. Она уже обратилась к правоохранителям, хотя сначала колебалась из-за страха депортации.

Польские полицейские оперативно приняли заявление, провели осмотр места происшествия и необходимые экспертизы, а сейчас принимают меры по установлению личности нападающего и привлечению его к ответственности.

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Дата публикации
Количество просмотров
650
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