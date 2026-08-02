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Нападение с ножом во Вроцлаве: полиция задержала 18-летнего украинца
В Польше произошло жестокое нападение на молодую женщину: во Вроцлаве 18-летний юноша несколько раз ударил ее ножом и пытался сбежать. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого и задержали его.
Во Вроцлаве полиция задержала 18-летнего юношу, напавшего с оружием на молодую женщину у подъезда жилого дома по улице Гагарина. Пострадавшую с телесными повреждениями срочно госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает RMF24.
В Польше украинец напал на женщину
Как сообщили в полиции Нижней Силезии, инцидент произошел в субботу вечером. Нападающий несколько раз ударил женщину ножом на входе на лестничную клетку, после чего пытался скрыться. Женщину доставили в больницу.
Впрочем, стражам порядка удалось быстро разыскать и задержать подозреваемого. Пресс-секретарь вроцлавской полиции Моника Калета заявила, что задержанным нападающим является 18-летний парень-гражданин Украины.
Правоохранители квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Пока мотивы преступления остаются неизвестными, как и то, были ли нападающий и жертва знакомы между собой.
Больше подробностей о нападении и расследовании ожидается в понедельник, 3 августа.
На событие уже отреагировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский. В своем сообщении в соцсети X он оценил оперативность правоохранителей:
«Преступник арестован. Прекрасная работа полиции. Нулевая толерантность к преступникам и ненависти».
В Польше мужчина стрелял в украинку
Напомним, в Лодзи полиция разыскивает мужчину, напавшего в мае на гражданку Украины. На мосту Домбровского незнакомец сначала прикасался к женщине и прижал ее к краю, а после того, как она в шоковом состоянии пошла за ним и начала выкрикивать оскорбления, достал пистолет и сделал около 8 выстрелов с расстояния 6-7 метров. Пострадавшая получила ранения рук.
Инцидент получил огласку после публикации видео рассказов потерпевшей в соцсетях. Она уже обратилась к правоохранителям, хотя сначала колебалась из-за страха депортации.
Польские полицейские оперативно приняли заявление, провели осмотр места происшествия и необходимые экспертизы, а сейчас принимают меры по установлению личности нападающего и привлечению его к ответственности.