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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
27
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 августа?

Луна рассказывает

День мощной космической энергетики, которая подталкивает нас к активным действиям, что благоприятно для начала рабочей недели.

Луна рекомендует

Как бы ни сложилась жизненная ситуация, очень важно поступать по справедливости, даже если такой поступок, будет в ущерб нашим собственным интересам — впоследствии станет ясно, что это не так. Можно заниматься подготовкой к будущим проектам: составлять планы, определять цели и решать, какой способ их достижения является оптимальным.

Луна предостерегает

Приняв важное решение — скорее всего, личного характера –нельзя от него отказываться: если для нас важно сохранить отношения с близким человеком, не стоит отступать, даже если покажется, расстаться будет проще. Не стоит хитрить и лгать даже в мелочах: обман довольно быстро обнаружится, поставив нас в неловкое положение, выбраться из которого, вернув себе хорошую репутацию, окажется делом непростым.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
27
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