Какую самую высокую температуру может выдержать человеческое тело

Американские исследователи выяснили, какая температура воздуха опасна для человека / © Associated Press

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Ученые из Университета Пенсильвании решили выяснить, какой максимальный зной может выдержать тело человека, не снижая нормальной ежедневной активности. Результат показал, что критическая характеристика ниже, чем раньше предполагалось.

Об этом сообщает Science Alert.

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Ученые отмечают, что показатели жары выходят за рамки цифр на термометре. Важен также уровень влажности. И сочетание этих двух факторов может быть гораздо опаснее, чем считалось ранее.

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Воздействие жары на организм человека и верхнюю границу, которую он может выдержать, интересуют ученых по мере роста средних глобальных температур и увеличения частоты сочетаний высоких температур и влажности, которые называют «температурой по влажному термометру».

Когда тело перегревается, сердцу приходится работать быстрее, чтобы перекачивать кровь в коже, а выделение пота уменьшает количество жидкости в организме. В тяжелом случае длительное действие жары может привести к тепловому удару, требующему немедленного охлаждения тела и лечения.

Эксперимент показал, что критическая граница окружающей среды лежит ниже 35 градусов Цельсия. На самом деле, при 100% влажности критическая температура 31 градус Цельсия, а при 60% — 38 градусов Цельсия.

Ученые отмечают, что нынешние волны жары достигают или даже превышают значение температуры. Но критической такая температура при высокой влажности. В сухих условиях пот улетучивается, позволяя организму охлаждать себя. Но количество пота, который может выделять организм, ограничено.

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Кроме того, эксперты отмечают, что приведенные показатели температур являются именно критическими, но даже более низкие температуры и влажность могут вызвать чрезмерную нагрузку на сердце и другие системы организма.

В дальнейшем исследователи хотят проверить влияние температуры и влажности на пожилых людей, поскольку именно на людей старше 65 лет приходится 80-90% жертв аномальной жары.

Раньше мы писали, как пережить жару — больше читайте в новости.

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