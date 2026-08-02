Яку найвищу температуру може витримати людське тіло

Американські дослідники з’ясували, яка температура повітря небезпечна для людини / © Associated Press

Реклама

Учені з Університету Пенсільванії вирішили з’ясувати, яку максимальну спеку може витримати тіло людини, не знижуючи нормальної щоденної активності. Результат показав, що критична характеристика — нижче, ніж раніше передбачалося.

Про це повідомляє Science Alert.

Реклама

Вчені зазначають, що показники спеки виходять далеко за межі цифр на термометрі. Важливим є також рівень вологості. І поєднання цих двох факторів може бути набагато небезпечнішим, ніж вважалося раніше.

Реклама

Вплив же спеки на організм людини та верхню межу, яку він може витримати, цікавлять вчених у міру зростання середніх глобальних температур та збільшення частоти поєднань високих температур та вологості, які називають «температурою за вологим термометром».

Коли тіло перегрівається, серцю доводиться працювати швидше, щоб перекачувати кров у шкірі, а виділення поту зменшує кількість рідини в організмі. У найважчому випадку тривала дія спеки може призвести до теплового удару, який вимагає негайного охолодження тіла та лікування.

Експеримент показав, що критична межа навколишнього середовища лежить нижче за 35 градусів Цельсія. Насправді, при 100% вологості критичною є температура 31 градус Цельсія, а при 60% — 38 градусів Цельсія.

Вчені відзначають, що нинішні хвилі спеки досягають або навіть перевищують значення температур. Але критичною така температура є за високої вологості. У сухих умовах піт випаровується, дозволяючи організму охолоджувати себе. Але кількість поту, який може виділяти організм, обмежена.

Реклама

Крім того, експерти зазначають, що наведені показники температур є саме критичними, але навіть нижчі температури та вологість можуть спричинити надмірне навантаження на серце та інші системи організму.

Надалі дослідники хочуть перевірити вплив температури та вологості на людей похилого віку, оскільки саме на людей старше 65 років припадає 80-90% жертв аномальної спеки.

Раніше ми писали, як пережити спеку — більше читайте у новині.

Новини партнерів