Економіст попередив про новий стрибок долара: за яких умов курс перевищить 46 гривень

Курс долара / © Associated Press

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У серпні курс долара в Україні може перевищити 46 грн. Однією з головних причин такого сценарію експерти називають блокування українських портів, яке може призвести до скорочення валютних надходжень до держбюджету.

Такий прогноз озвучили фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для сайту ТСН.ua.

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За яких умов долар перевищить 46 гривень

За словами Андрія Шевчишина, після підвищення Національним банком облікової ставки регулятор намагається зробити гривню привабливішою для заощаджень і вкладень в облігації внутрішньої державної позики. Водночас, на його думку, це не змінює девальваційних очікувань.

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Експерт зазначив, що рівень 45 грн за долар залишається ключовим, а його подолання означатиме перехід у новий курсовий діапазон — 45–46 грн за долар.

«Піднявши облікову ставку, НБУ намагається сформувати умови для підвищення привабливості гривні, але це не змінює девальваційних очікувань. Рівень 45 грн/долар залишається ключовим і його подолання стане сигналом до переходу в нову реальність: 45–46 грн за долар», — зазначив Андрій Шевчишин.

За базовим сценарієм, протягом серпня долар перебуватиме у коридорі 45–46 грн на міжбанківському ринку, а євро — у межах 50,5–52 грн.

Водночас, якщо блокада українських портів продовжиться, це призведе до суттєвого недоотримання держбюджетом валютної виручки і штовхатиме курс гривні на міжбанку до верхньої межі коридору — 46 грн за долар. За словами експерта, готівковий курс буде на 15–20 копійок вищим. Тобто за песимістичного сценарію долар на міжбанківському ринку продаватиметься по 46 грн, а на готівковому ринку може коштувати 46,20 грн і більше.

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Крім того, Андрій Шевчишин прогнозує, що наприкінці серпня попит на валюту зростатиме, що також тиснутиме на курс долара.

Що прогнозує інший експерт

Олег Пендзин також вважає, що блокування українських портів є негативним чинником для курсу гривні.

За його словами, офіційний курс долара досі залишається нижчим за середньорічний показник, закладений до державного бюджету на 2026 рік, — 45,7 грн за долар.

«Пройшло сім місяців року, а офіційний курс долара нижче 45 грн, це спонукатиме Нацбанк поступово девальвувати гривню. Негативним чинником є блокування українських портів. Недоотримання нашим держбюджетом валютних надходжень стане чинником, через який гривня у серпні суттєво подешевшає. Вже невдовзі побачимо понад 45 грн/долар, до кінця серпня може бути 45,5–45,6 грн/долар», — сказав Олег Пендзин.

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Він також звернув увагу на офіційну заяву керівництва Національного банку від 30 липня, у якій прогноз інфляції на 2026 рік підвищили з 9,4% до 10% з огляду на руйнування інфраструктури, тривале подорожчання пального, тиск на курс гривні та зростання зарплат. На думку експерта, це свідчить про те, що найближчим часом варто очікувати подальшого послаблення гривні.

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