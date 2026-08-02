Не розпаковуйте валізу одразу: що досвідчена мандрівниця перевіряє у ванній готелю

Валіза (ілюстративне фото) / © Unsplash

Реклама

Колишня працівниця готелю та тревел-блогерка Меган порадила мандрівникам перевіряти ванну кімнату й інші частини номера одразу після заселення — ще до того, як діставати речі з валізи. За останні десять років вона зупинялася в сотнях готелів у 50 країнах, а також близько року працювала в готельній сфері.

Про свій алгоритм перевірки номера Меган розповіла виданню UNILAD.

Реклама

За її словами, гості нерідко стикалися з несправними замками, сантехнікою, що не працює, та неналежно прибраними номерами. Тому після заселення вона спочатку підпирає двері валізою або дорожньою сумкою, а потім оглядає приміщення.

Реклама

Що потрібно перевірити у ванній кімнаті

Насамперед Меган радить зазирнути за штору у ванній, перевірити шафи, простір під ліжком і балкон, якщо він є.

«Варто перевірити ванну кімнату, відкрити шафу, зазирнути за штори, під ліжко та вийти на балкон, якщо він є», — пояснила вона.

Мета такого огляду — виявити очевидний бруд, чужі речі або інші проблеми, через які може знадобитися заміна номера.

Також варто одразу перевірити, чи працюють унітаз і душ, а ще порахувати рушники та переконатися, що в номері є всі заявлені засоби гігієни. За словами блогерки, повідомити про нестачу або несправність простіше на початку проживання.

Реклама

Валізу радять тимчасово поставити у ванну

Під час перевірки решти номера Меган рекомендує залишити багаж у ванні. Вона пояснює це тим, що постільним клопам складніше дістатися до гладкої поверхні ванни, ніж до ліжка, килима чи м’яких меблів.

Після цього необхідно відгорнути постільну білизну та оглянути шви, кути й окантовку матраца. Серед можливих ознак клопів вона назвала дрібних червонувато-коричневих комах, темні плями та залишки оболонок.

За допомогою ліхтарика на телефоні також можна перевірити краї узголів’я і проміжок між ним та матрацом.

У разі виявлення клопів Меган радить просити номер на іншому поверсі, а не в сусідній кімнаті.

Реклама

Замки, камери та аварійний вихід

Окремо мандрівниця рекомендує перевірити, чи зачиняються вхідні двері, засув, вікна та балкон. Також варто переконатися, що дверне вічко не пошкоджене. Для додаткової приватності його можна закрити зсередини стікером.

Ще один пункт — огляд номера на наявність підозрілих пристроїв. Меган радить приглушити світло й посвітити ліхтариком телефона на датчики диму, будильники, вентиляційні решітки, лампи, USB-зарядки та іншу електроніку, спрямовану в бік ліжка або ванної кімнати.

Якщо гість виявить предмет, схожий на приховану камеру, його варто сфотографувати, залишити номер і звернутися до адміністрації готелю та поліції.

Меган також радить знайти план евакуації на дверях і фізично пройти маршрут до найближчого аварійного виходу.

Що ще варто зробити після заселення

Серед інших рекомендацій мандрівниці:

продезінфікувати пульт від телевізора;

перевірити чистоту кавоварки та контейнера для льоду;

увімкнути кондиціонер і переконатися, що він не має стороннього запаху та не видає дивних звуків;

перевірити праску, телефон і будильник;

сфотографувати номер одразу після заселення.

Останній крок допоможе зафіксувати стан кімнати, мінібару та меблів, щоб уникнути можливих претензій щодо пошкоджень або зникнення речей після виселення.

До слова, мандрівник, який побував у всіх країнах світу, назвав столицю Сомалі Могадішо найнебезпечнішим місцем через відсутність законів, терористичну загрозу від угруповання «Аш-Шабаб» та необхідність пересуватися під озброєною охороною. МЗС Великої Британії підтверджує високий рівень ризику в Сомалі через постійні атаки, викрадення людей, озброєну злочинність і гуманітарну кризи, радячи громадянам утриматися від поїздок.

Новини партнерів