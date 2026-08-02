Ваша страховка може не спрацювати: що потрібно обов’язково перевірити перед подорожжю

Як перевірити страхування перед подорожжю / © www.freepik.com/free-photo

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Масові евакуації у Франції та Іспанії, спричинені масштабними лісовими пожежами, вже змусили залишити власні домівки та готелі близько 280 тисяч людей. Поки рятувальники намагаються приборкати вогонь, туристи опинилися перед новою проблемою: більшість полісів страхування подорожей просто не покриває збитки від таких стихійних лих.

Якщо ви саме збираєтеся у подорож, приділіть кілька хвилин тому, аби перечитати умови свого туристичного страхування. Про це пише Lad Bible.

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Яке має бути страхування у подорож: що перевірити

Епіцентром лиха стали території поблизу Мадрида та південного французького міста Бордо. Масштаб загрози ілюструє випадок біля аеропорту Бордо, де британських туристів підняли на ноги серед ночі близько 3:30 ранку — готель терміново зачинили через густий дим, що наближався до будівлі.

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У зв’язку із загостренням ситуації влада закликає мандрівників утриматися від поїздок. А тим, хто вже приїхав до регіону, порадили розглянути можливість переїзду до безпечніших районів.

Поки уряди намагаються ліквідувати наслідки стихії, фахівці застерігають: розраховувати на повну компенсацію від страхових компаній не варто.

Дослідження аналітичної компанії Defaqto свідчить, що лише половина страхових полісів містить пункт про покриття ризиків у разі «катастроф».

Анна-Марі Дуті, експертка зі страхування подорожей у Defaqto, пояснює, що за умови скасування або переривання вже підтвердженого бронювання пасажири все ж можуть розраховувати на виплати:

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«Вам також можуть покривати додаткові витрати на проїзд та проживання, якщо вашу поїздку буде перервано через катастрофічну подію, якщо ваша страхова компанія пропонує таке покриття або ви заплатили за його включення».

Директор з політики загального страхування Асоціації британських страховиків Кріс Бос каже, що у випадку переривання відпочинку лісовими пожежами, як у Франції чи Іспанії зараз, туристичне страхування має покрити деякі з пов’язаних з цим витрат, якщо у документах було прописано покриття витрат у випадку зриву поїздки.

Утім, експерти закликають уважно читати договір і не сподіватися на автоматичний захист. Якщо у документі немає чіткої згадки про форс-мажори чи стихійні лиха, компенсації за такі збитки чекати не варто.

Туристичні оператори та страхувальники виявилися неготовими до того, що лісові пожежі можуть зірвати відпочинок сотням тисяч людей з усього світу. Проте у недалекому майбутньому цілком можливо, що контракти на страхування включатимуть і такі випадки.

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Тим, хто все ж планує подорож до ризикованих регіонів, варто зважити всі загрози. А також придбати дорожче страхування, яке покриває велику кількість ризиків, у тому числі лісові пожежі та катастрофи.

Що перевірити в авто перед подорожжю

Нагадаємо, перед літньою відпусткою водіям слід перевірити технічний стан автомобіля, щоб уникнути поломок і непередбачуваних витрат у дорозі. Насамперед рекомендують оглянути моторну оливу, охолоджувальну та гальмівну рідини, поповнити склоомивач, перевірити роботу кондиціонера, акумулятора, зовнішнього освітлення, склоочисників та переконатися у справності гальмівної системи.

Також слід перевірити шини, готовність запасного колеса, домкрата й балонного ключа. У багажнику обов’язково мають бути аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки, а для поїздок за кордон — світловідбивні жилети для кожного пасажира.

Перевірки потребують і документи: водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію, страховий поліс та «Зелена картка» для виїзду до країн Європи.

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