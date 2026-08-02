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В країні НАТО раптово оголосили повітряну тривогу: перші деталі
Првітряна тривога раптово пролунала у Румунії.
У неділю вранці, 2 серпня, радари Міністерства національної оборони Румунії (MApN) зафіксували повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Через це для жителів повіту Тулча було оголошено попередження RO-Alert.
Про це повідомляє news.ro.
У Міноборони Румунії повідомили, що близько 09:30 система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль неподалік українського кордону. Національний військовий командний центр поінформував Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій, після чого населенню повіту Тулча надіслали повідомлення RO-Alert.
Згодом повітряна ціль зникла з екранів радарів.
За даними румунського оборонного відомства, вона рухалася поблизу річкового кордону з Україною, не перетинаючи повітряний простір Румунії. Повітряну тривогу було скасовано о 09:52.
Як ми писали, під час масованої російської атаки на Україну в польському Люблінському воєводстві пролунали потужні вибухи, а в полі неподалік кордону виявили кратер діаметром близько 10 метрів. За попередніми даними польської влади, його міг залишити російський крилатий ракетний комплекс Х-101, який порушив повітряний простір Польщі. Уламки знайшли приблизно за 100 км від українського кордону, постраждалих немає. Польща розпочала розслідування інциденту, а НАТО засудило чергове порушення свого повітряного простору.