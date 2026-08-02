Полювання на генералів: вибух у ресторані в Москві пов’язаний зі злочинами в Бучі

Місце вибуху в ресторані у Москві / © Associated Press

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Вибух в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви, ймовірною ціллю якого міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко, є логічним наслідком воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Таку думку висловив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в коментарі Radio NV.

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Коментуючи вибух в елітному ресторані в центрі Москви, Романенко заявив, що позитивно оцінює системність таких операцій.

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За його словами, «відбувається модернізація, масштабування» відповідних засобів, а «ефект від застосування теж зростає».

Український генерал також зазначив, що дії були спрямовані проти «російських воєнних злочинців», зокрема, за його словами, «командувача Повітряно-космічних сил» генерал-полковника Олександра Чайка.

Романенко висловив сподівання, що всі причетні до воєнних злочинів зрештою понесуть відповідальність. Він нагадав, що «є трибунали, які формуються в Гаазі», і висловив побажання, щоб українці побачили, як «заслужено будуть відповідати ці міжнародні злочинці».

Хто такий генерал Чайко

За непідтвердженою інформацією, саме Олександр Чайко міг бути головною ціллю вибуху. Російські та незалежні джерела стверджували, що генерал-полковник нібито святкував своє 55-річчя в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви під охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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На початку повномасштабного вторгнення Чайко командував Східним військовим округом РФ, а згодом обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу російської армії.

Рада Європейського Союзу запровадила проти нього персональні санкції, поклавши на генерала відповідальність за дії підпорядкованих військ під час окупації Київської області, зокрема за масові вбивства мирних жителів у Бучі навесні 2022 року.

Вибух в ресторані Balzi Rossi у Москві — що відомо

Нагадаємо, 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули п’ятеро людей, ще 21 особа дістала поранення.

За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, яку цитують російські державні медіа, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками.

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Бомба здетонувала на веранді під час огляду, коли охоронець зупинив її біля входу. Серед загиблих, за даними російської сторони, — сам охоронець, один із відвідувачів та жінка, яка принесла пакунок.

За однією з версій, яка не має незалежного підтвердження, вона могла не знати про справжній вміст посилки, вважаючи її звичайною доставкою подарунка, а вибуховий пристрій був приведений у дію дистанційно в момент перевірки.

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