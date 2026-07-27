Володимир Путін. / © Associated Press

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Наляканий українськими атаками дронів «фюрер» Росії Володимир Путін вдруге скасував великий військово-морський парад до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі і Кронштадті. Зазвичай це найважливіша подія року для диктатора. Втім, вочевидь, він побоювався, що ризик замаху занадто високий.

Головний військово-морський парад замінили концертами, музейними програмами і пам’ятними церемоніями, пише Daily Express.

Не відбулися паради в інших ключових військово-морських портах Балтійського, Чорного та Азовського морів, а також Північного Льодовитого та Тихого океанів. Причиню стали атаки на Кронштадт у червні, які, до слова, відбувалися під час проведення у Петербурзі економічного форуму, який також є дуже важливою і ключовою подією для Путіна.

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Видання зауважує, що останнім пасом Кремль зовсім не впевнений у своїй системі протиповітряної оборони. Ба більше — щодня влада країни-агресорки щодня стикається з успішними атаками України по об’єктах, розташованих у глибині території Росії.

Натомість Путін звернувся до моряків ВМФ у відеозаписі, зробленому в безпечному місці — у своєму кабінеті. господар Кремля видав чергову гучну заяву про могутність РФ, заявив про «важливу роль» російського флоту у світовому океані, а також згадав традиційний наратив про «захисті законних інтересів країни».

Не оминув увагою диктатор РФ і країни Заходу. Він зухвало пригрозив, мовляв, що його військово-морські сили «постійно розвиваються», «морська складова російської ядерної тріади стає дедалі потужнішою». Путін вихвалився, мовляв, триває серійне будівництво бойових кораблів і спеціальних суден, а підрозділи ВМФ отримують нове озброєння та техніку для підводних, надводних, берегових і авіаційних сил.

Зауважимо, що 2024-го масштаби цього параду були меншими, ніж до цього. У ньому взяли участь 200 кораблів та інших суден, а також 15 тис. військовослужбовців. Минулого року парад також було скасовано з «міркувань безпеки».

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Путні використав святкування Дня Військово-морського флоту, аби вкотре продемонструвати силу російської армії, а також показав свої справжні апетити за межами України. Зокрема, він заявив, що Москва має намір захищати свої інтереси на Північному морському шляху і забезпечить безпеку Калінінграда всіма доступними засобами у разі будь-якої загрози.

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