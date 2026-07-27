ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
699
Час на прочитання
2 хв

Наляканий Путін ховається: диктатор скасував гучний захід через страх замаху — Daily Express

Путін другий рік поспіль скасовує головний морський парад РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Наляканий українськими атаками дронів «фюрер» Росії Володимир Путін вдруге скасував великий військово-морський парад до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі і Кронштадті. Зазвичай це найважливіша подія року для диктатора. Втім, вочевидь, він побоювався, що ризик замаху занадто високий.

Головний військово-морський парад замінили концертами, музейними програмами і пам’ятними церемоніями, пише Daily Express.

Не відбулися паради в інших ключових військово-морських портах Балтійського, Чорного та Азовського морів, а також Північного Льодовитого та Тихого океанів. Причиню стали атаки на Кронштадт у червні, які, до слова, відбувалися під час проведення у Петербурзі економічного форуму, який також є дуже важливою і ключовою подією для Путіна.

Видання зауважує, що останнім пасом Кремль зовсім не впевнений у своїй системі протиповітряної оборони. Ба більше — щодня влада країни-агресорки щодня стикається з успішними атаками України по об’єктах, розташованих у глибині території Росії.

Натомість Путін звернувся до моряків ВМФ у відеозаписі, зробленому в безпечному місці — у своєму кабінеті. господар Кремля видав чергову гучну заяву про могутність РФ, заявив про «важливу роль» російського флоту у світовому океані, а також згадав традиційний наратив про «захисті законних інтересів країни».

Не оминув увагою диктатор РФ і країни Заходу. Він зухвало пригрозив, мовляв, що його військово-морські сили «постійно розвиваються», «морська складова російської ядерної тріади стає дедалі потужнішою». Путін вихвалився, мовляв, триває серійне будівництво бойових кораблів і спеціальних суден, а підрозділи ВМФ отримують нове озброєння та техніку для підводних, надводних, берегових і авіаційних сил.

Зауважимо, що 2024-го масштаби цього параду були меншими, ніж до цього. У ньому взяли участь 200 кораблів та інших суден, а також 15 тис. військовослужбовців. Минулого року парад також було скасовано з «міркувань безпеки».

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Путні використав святкування Дня Військово-морського флоту, аби вкотре продемонструвати силу російської армії, а також показав свої справжні апетити за межами України. Зокрема, він заявив, що Москва має намір захищати свої інтереси на Північному морському шляху і забезпечить безпеку Калінінграда всіма доступними засобами у разі будь-якої загрози.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
699
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie