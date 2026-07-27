Втекти або здатися: командир ОТУ "Одеса" оцінив загрози з Придністров'я та стан російських військ

Володимир Путін і Придністров’я / © ТСН.ua

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Російські військовослужбовці у невизнаному Придністров’ї перебувають у вкрай панічному стані та усвідомлюють свою безперспективність у разі відкриття бойових дій. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію.

Про це розповів командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, повідомляє «24 Канал».

За словами Носікова, російські військові у Придністров’ї нині перебувають у стані крайньої паніки. Вони проводять певні заходи, схожі на бойову підготовку, однак дані перехоплень та інша розвідувальна інформація свідчать: у разі провокації з боку ворога та рішення Сил оборони України дати відсіч головною думкою для росіян стане втеча.

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«Вони дуже стурбовані й налякані. Ми проводимо усі види розвідки, зокрема повітряну, радіоелектронну. Ми все бачимо і чуємо. Ми в онлайні щодоби фіксуємо кожний недопалок, який ворог покурив і викинув. Бачимо все, як на долоні. Повністю все контролюємо», — запевнив командир ОТУ «Одеса».

Він зазначив, що через географічне розташування та наявні в регіоні склади у разі початку бойових дій бійцям із Придністров’я фактично довелося б воювати «на конях і з шаблями». В умовах сучасної війни такий підхід не може бути ефективним. За словами Носікова, військові РФ це розуміють і усвідомлюють відсутність будь-яких шансів на успіх.

«Єдине, що лишається — втекти, резерви не підтягнуться, підмога не підійде. Тому вони приречені та усвідомлюють це. Але не так просто втекти, бо за всі ці роки у них там уже й родини, й діти. Але настрої панічні. Звісно, вони бояться. І недарма», — наголосив Носіков.

Говорячи про можливість провокацій з боку придністровських військових проти України, командир ОТУ «Одеса» зауважив, що вони самі настільки бояться такого сценарію, що навряд чи наважаться його реалізувати.

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До слова, у квітні президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям Придністров’я. Для місцевих жителів скасували вимоги про обов’язкове п’ятирічне проживання в Росії та складання іспитів з мови, історії та законодавства.

Зауважимо, у травні в Силах ТрО «Південь» повідомили, що Одесу готують до кругової оборони для зриву планів ворога та запобігання можливості висадки десанту. Навколо міста завершували зведення масштабних фортифікаційних споруд, зокрема протитанкових ровів, бліндажів, колючого дроту та «зубів дракона».

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