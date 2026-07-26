"Москва латає дірки": РФ різко збільшила кількість штурмовиків на фронті

Росія збільшила кількість штурмовиків / © Getty Images

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У липні 2026 року фактична чисельність російських військових, задіяних у штурмових діях на лінії бойового зіткнення, суттєво зросла. За даними розвідувального центру Сил безпілотних систем, цей показник збільшився на 18% порівняно з травнем та на 12% порівняно з червнем.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді. За його словами, розвідцентр СБС цілодобово аналізує, виявляє та знищує росіян.

РФ суттєво збільшила кількість штурмовиків на фронті

У липні прогрес знищення російських окупантів пілотами СБС зріс на 11% порівняно з червнем. Очікується, що за підсумками місяця ця цифра перетне позначку в 11 000 осіб.

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Як зазначив Бровді, з 1 по 25 липня вдалося ліквідувати понад 9028 верифікованих росіян.

Середньодобові показники втрат ворога також ростуть:

Травень: 310 росіян/доба;

Червень: 329 росіян/доба;

Липень: 365 росіян/доба.

Роботи в українських пілотів Сил безпілотних систем вкрай багато. Окрім ліквідації живої сили, підрозділи СБС нарощують обсяги знищення військової техніки та інших об’єктів ворога.

У липні кількість уражень зросла на 4% відносно червня та становила в середньому 1 738 цілей щодоби.

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Загалом у період із 1 по 25 липня зафіксували знищення 42 847 уражених цілей.

«Не танкерами та дикими ягодами єдиними, як то кажуть», — пише «Мадяр».

Аналізуючи причини збільшення росіянами кількості штурмовиків, Роберт Бровді пояснив, що російське командування намагається приховати реальний стан справ на фронті від свого керівництва:

«Перш за все противник латає дірки між неправдивими доповідями про стан/положення та фактичним перебуванням власних позицій на ЛБЗ. Дієвий інструмент замилювання — нарощування груп інфільтрації з єдиною метою: заповзти за стрічку та здійснити флаговтик з селфі або зовнішнім фільмуванням, йменований завданням „ван вей тікет“. Для цього потрібні додаткові одноразові штурмові ресурси».

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Причинами можуть бути перевірки чи наслідок покарання згори.

Командувач СБС також звернув увагу, що нині відбувається комплектування російських підрозділів свіжими силами попри те, що в Росії поки не оголосили мобілізацію.

«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», — додав Бровді.

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