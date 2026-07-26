Як відбілити брудні шкарпетки / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Навіть найякісніші білі шкарпетки з часом стають сірими або жовтуватими. Причиною є пил, частинки бруду, піт, жорстка вода та залишки мийних засобів, які поступово накопичуються у волокнах тканини. Звичайне прання далеко не завжди справляється із такими забрудненнями. Особливо це помітно після тривалого носіння або якщо шкарпетки регулярно перуть за невисокої температури. Саме тому досвідчені господині використовують простий трюк, який допомагає значно посилити дію мийного засобу.

Навіщо класти білі шкарпетки в пакет

Перед пранням покладіть брудні шкарпетки у звичайний поліетиленовий пакет. Додайте трохи теплої води, невелику кількість прального гелю чи порошку та щільно зав’яжіть пакет.

Залиште його приблизно на одну хвилину, після чого кілька разів добре струсіть або легко помніть руками. Усередині пакета утворюється концентроване середовище, у якому мийний засіб швидко починає розчиняти забруднення.

Реклама

Після цього вміст пакета можна висипати безпосередньо у пральну машину та випрати речі у звичайному режимі.

Який засіб працює найкраще

Для білих шкарпеток найкраще використовувати:

пральний гель для білих тканин;

кисневий відбілювач;

порошок із ферментами.

Такі засоби краще розчиняють органічні забруднення та допомагають повернути тканині світлий відтінок без пошкодження волокон.

Бавовняні білі шкарпетки зазвичай рекомендують прати за температури до 60 градусів, якщо виробник не зазначив інше на етикетці. Занадто гаряча вода може закріпити окремі види плям, особливо якщо вони містять білок і жир. Тому спочатку варто обробити забруднення мийним засобом, а вже потім запускати прання.

Реклама

Що допоможе зробити шкарпетки ще білішими

Щоб отримати максимально якісний результат:

не відкладайте прання надовго після носіння;

періть білі речі окремо від кольорових;

не перевантажуйте барабан пральної машини;

використовуйте додаткове полоскання, якщо вода дуже жорстка;

періодично очищуйте пральну машину від накипу та залишків мийних засобів.

Варто знати, що не слід змішувати різні відбілювачі між собою або використовувати агресивні хімічні засоби без потреби. Це може зіпсувати тканину та скоротити термін служби виробу. Також небажано сушити дуже забруднені шкарпетки без попереднього якісного прання — після висихання плями стають ще помітнішими.

Новини партнерів