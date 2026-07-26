Росія націлилася на ядерників США: кіберзброю встигли випробувати в Україні

Російські хакери атакували ядерників США / © Associated Press

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Російські хакери випробовували кіберзброю на Україні перед атаками на американських науковців-ядерників. Угруповання підтримуваних державою хакерів розпочало масштабну кампанію кібершпигунства проти американських науковців-ядерників, оборонних підрядників та урядовців.

За даними розслідування CNN та спільної застережної заяви західних спецслужб, шпигунські методи й інструменти зловмисники попередньо відпрацьовували на українських об’єктах, пише Kyiv Post.

Росіяни випробували кіберзброю на українцях, аби атакувати американських науковців-ядерників

За інформацією Агентства національної безпеки США, ФБР, CISA та партнерських служб з понад десятка країн НАТО, зловмисники діяли щонайменше з липня 2025 року. У кіберсередовищі це угруповання відстежують під назвами Laundry Bear, Void Blizzard та TA488.

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Аналітики американської компанії з кібербезпеки Proofpoint з’ясували, що хакери атакували поштові сервери ядерних об’єктів США та підприємств оборонно-промислового комплексу. Основний інтерес Москва виявляла до технологій термоядерного синтезу, а також прагнула отримати розвідувальні дані для продовження війни проти України.

Окрім цього, під ударом опинилися федеральні й місцеві органи влади, енергетичні, медійні, технологічні компанії та освітні установи.

«Ймовірно, зловмисники сподівалися отримати стратегічну інформацію про військові дані, логістику та політичні рішення країн Заходу», — повідомила віцепрезидентка з питань аналізу загроз Palo Alto Networks Шеррод ДеГріппо.

Україна як полігон для кібервипробувань

Міжнародне застереження підкреслює тенденцію, за якої російські спецслужби використовують українську інфраструктуру не лише як пріоритетний об’єкт для збору розвідданих, а й як тестовий майданчик для обкатування нових кібертехнологій перед атаками на країни Альянсу.

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Викрита схема викликала серйозне занепокоєння серед високопосадовців країн НАТО. Вони почали зважати на системність російських кібератак.

Для проникнення в системи зловмисники використовували раніше невідому вразливість CVE-2025-66376 у поштовій платформі Zimbra Collaboration Suite.

Особливість російських хакерських атак полягала в тому, що від користувача не вимагали завантажувати файли чи переходити за шкідливими посиланнями — шпигунський механізм спрацьовував одразу під час відкриття або попереднього перегляду електронного листа.

Шкідливе програмне забезпечення викрадало поштову переписку за останні 90 днів, паролі, коди двофакторної автентифікації та повний каталог контактів організації. Окрім цього, хакери створювали додаткові облікові записи для збереження постійного доступу до компрометованих систем.

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За даними Proofpoint, хакери безперешкодно використовували цю прогалину понад п’ять місяців, поки у листопаді не вийшло відповідне оновлення безпеки. Попри виправлення конкретної вразливості, спецслужби застерігають: угруповання й надалі шукатиме нові лазівки для проникнення у поштові системи західних організацій.

Російські хакери: останні новини

Нагадаємо, російські хакери здійснили серію масштабних кібератак на електронні пошти українських прокурорів, слідчих, вищих чиновників та правоохоронців, зокрема співробітників САП, АРМА й Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері.

Окрім українських посадовців та інформації про цивільні об’єкти Покровська, від шпигунської кампанії постраждали військові та урядові установи Румунії, Греції, Болгарії та Сербії. Головною метою атак вважають збір компромату та спроби випередити розслідування щодо росіян.

За даними Reuters, кібератаку викрили дослідники британсько-американської групи Ctrl-Alt-Intel завдяки помилці самих хакерів, які випадково залишили у відкритому доступі сервер із викраденими даними.

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У знайдених журналах успішних зламів виявили тисячі електронних листів та інформацію про щонайменше 284 зламані поштові скриньки за останні два роки, більшість із яких належать українським фахівцям, що займаються протидією корупції та співпраці з РФ.

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