Ніацинамід — головна зірка догляду за шкірою / © Credits

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Світ краси постійно відкриває нові активи, але лише деякі з них роками залишаються улюбленцями дерматологів і косметологів. Ніацинамід — саме такий випадок, про це розповіло видання New Beauty

Ця форма вітаміну B3 працює одразу у кількох напрямках: допомагає освітлити тьмяну шкіру, зробити менш помітними пори, зменшити прояви почервоніння, зміцнити шкірний бар’єр і покращити загальну текстуру. Його головна перевага — делікатність. На відміну від деяких потужних засобів, ніацинамід зазвичай добре переноситься більшістю типів шкіри, включно з чутливою.

Чому ніацинамід став б’юті-фаворитом

У косметичних формулах ніацинамід найчастіше використовують у концентрації від 2 до 10%, а найбільше наукових досліджень присвячено формулам із нижчою концентрацією. Цей компонент особливо цінний завдяки своїй багатофункціональності. Він може допомагати боротися одразу з кількома поширеними проблемами. Серед головних доведених властивостей ніацинаміду:

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зменшення запальних процесів

підтримка відновлення шкірного бар’єра

покращення рівня зволоження

зменшення видимості дрібних ліній і пор

вирівнювання тону шкіри

захист від негативного впливу вільних радикалів

Саме здатність працювати із запаленнями робить його особливо цікавим для людей, які мають схильність до почервоніння, подразнення чи проблемної шкіри.

Міцний бар’єр

Одна з найважливіших ролей ніацинаміду — підтримка захисного бар’єра. Він допомагає організму виробляти цераміди — своєрідний «клей», який утримує клітини шкіри разом. Завдяки цьому шкіра краще зберігає вологу, менше реагує на зовнішні подразники та швидше відновлюється.

Крім того, ніацинамід працює як антиоксидант, він допомагає нейтралізувати вільні радикали та захищати шкіру від впливу забрудненого повітря, сонця та синього світла від екранів.

Ніацинамід проти акне

Для шкіри, схильної до висипань і надмірної жирності, цей інгредієнт може стати справжнім союзником. Його протизапальні властивості допомагають заспокоювати подразнену шкіру, а здатність контролювати вироблення себуму може зменшувати жирний блиск і робити пори не такими помітними.

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Також ніацинамід підтримує вироблення білків у клітинах шкіри та зміцнює її структуру. Це допомагає покращити гладкість і рівність текстури, а також може сприяти зменшенню ризику появи слідів після висипань.

Ніацинамід і вітамін C

Довгий час існував міф, що ніацинамід і вітамін C не варто використовувати разом. Причиною стали старі дослідження, які припускали можливість появи небажаного побічного продукту, який може викликати почервоніння.

Однак сучасні дані кажуть, що ці два компоненти можна поєднувати. Ба більше, їх часто додають разом в одні формули. Також немає доказів, що вони «скасовують» дію одне одного. Навпаки, поєднання може бути корисним для боротьби з пігментацією та нерівним тоном шкіри.

Ще один перспективний дует для роботи з темними плямами — ніацинамід і N-ацетилглюкозамін.

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Ніацинамід всередину

Вітамін B3 міститься у багатьох продуктах, зокрема у зелених овочах, авокадо, горіхах та інших поживних продуктах. Для тих, хто не отримує достатню кількість цього вітаміну з харчування, існують добавки з ніацинамідом (нікотинамідом).

Деякі дерматологи використовують їх у своїй практиці та зазначають, що вони можуть підтримувати здоров’я шкіри. Існує також зниження ризику появи деяких типів раку шкіри у людей із підвищеним ризиком за регулярного приймання нікотинаміду.

Втім, як і з будь-якими добавками, важливо враховувати індивідуальні особливості організму та консультуватися з лікарем перед початком приймання.

Кому звернути увагу на ніацинамід

Цей компонент може бути особливо цікавим, якщо вас турбують:

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нерівний тон шкіри

тьмяність

розширені пори

почервоніння

жирний блиск

ослаблений шкірний бар’єр

сліди після висипань

Його універсальність саме у тому, що він не належить до «агресивних» компонентів і часто підходить навіть тим, хто не може використовувати більш інтенсивні.

Ніацинамід — це той рідкісний б’юті-інгредієнт, популярність якого справді має підґрунтя. Він не обіцяє миттєвого дива за одну ніч, але завдяки регулярному використанню може зробити шкіру рівною та здоровою на вигляд.

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