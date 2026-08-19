ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
772
Час на прочитання
3 хв

"Зомбі-філери": трупний донорський жир набирає популярності, а лікарі бʼють на сполох

У соцмережах набирає популярності процедура, яку вже встигли охрестити «зомбі-філером», адже для омолодження використовують жирову тканину померлих донорів. Наскільки це безпечно та що про новий б’юті-тренд говорить наука — розберімося.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Зомбі філери": трупний донорський жир набирає більшої популярності, а лікарі бʼють на сполох

«Зомбі-філери»: трупний донорський жир набирає популярності, а лікарі бʼють на сполох / © Credits

Здається, сучасна індустрія краси вже випробувала все, від ін’єкцій із плазмою до процедур з компонентами сперми лосося. Проте новий тренд, який поширюється зі швидкістю світла, здатен здивувати навіть досвідчених лікарів. Про це розповіло видання The Guardian.

Йдеться про так званий зомбі-філер — косметичну процедуру з використанням донорської жирової тканини. Пластичні хірурги наголошують, що технологія існує, але її довгострокова безпека наразі недостатньо досліджена.

Що таке «зомбі-філер»

Пересадження власного жиру, чи ліпофілінг, давно використовується в естетичній медицині. У пацієнта беруть жирову тканину з однієї ділянки тіла та вводять її в іншу, наприклад, в обличчя, щоб додати об’єму і скоригувати зморшки.

Новинка полягає в тому, що замість власного жиру використовують донорську жирову тканину, що дозволяє уникнути забору жиру з тіла пацієнта та потенційно скоротити відновлення. Наразі такі продукти доступні лише в обмеженій кількості клінік у США.

«Жир мерців»

Формулювання звучить моторошно, але реальна технологія дещо складніша. Донорську тканину спеціально обробляють, у разі одного з продуктів клітини очищають від ДНК і залишають білковий каркас. Після введення організм пацієнта поступово може заповнювати цю структуру власними жировими клітинами.

Саме тому лікарі вважають назву «зомбі-філер» радше сенсаційною. Водночас походження тканини справді донорське, а отже, процедура має специфічні ризики.

Наскільки це безпечно

Головна проблема — нестача довгострокових даних. Процедура стала доступною відносно недавно, тож наразі немає достатньої кількості великих досліджень, які б показали, як організм реагує на такий матеріал через роки.

Серед потенційних ризиків фахівці називають:

  • відторгнення тканини

  • інфекції

  • проблеми з інтеграцією трансплантата

  • передавання інфекційних захворювань

Саме тому лікарі закликають не плутати популярність процедури в соцмережах із доведеною ефективністю та безпекою. Наразі усталенішим варіантом залишається використання власної жирової тканини пацієнта, якщо для цього є медичні показання.

Етичність питання

Є й інше питання — не медичне, а моральне. Донорські тканини давно використовують у хірургії, зокрема під час реконструктивних операцій. Проте застосування людської тканини саме для косметичного омолодження породжує дискусії, чи усвідомлювали донори або їхні родини, для чого може бути використана тканина.

Не менш важливий і вплив соцмереж. Постійний потік ідеалізованих зображень та реклами косметичних процедур може посилювати невдоволення власною зовнішністю, тривожність щодо віку й тіла та підштовхувати людей до процедур, ризики яких вони не встигають оцінити.

«Зомбі-філери» звучить як назва з фільму жахів, але за нею стоїть справжня медична технологія, яка зараз перебуває на ранньому етапі вивчення. І головний висновок тут простий — нове не означає краще, а популярність у соцмережах не замінює безпекових доказів.

Отже, перш ніж погоджуватися на будь-яку модну ін’єкційну процедуру, варто дізнатися, наскільки вона досліджена, чи зареєстрований препарат у вашій країні та які ризики підтверджені науковими даними.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie