ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Оголена Гейлі Бібер позувала на обкладинці глянцу

Зірка взяла участь у сміливій фотосесії та опублікувала результат у мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель, підприємниця та засновниця косметичного бренду Rhode — Гейлі Бібер— стала головною героїнею нового випуску ICE Magazine, присвяченого Бразилії. Для фотосесії модель вирушила до Ріо-де-Жанейро, де позувала на пляжах і вулицях міста, демонструючи засмаглу фігуру.

На обкладинці журналу оголена Гейлі лежить на піску, на її тілі видно сліди від засмаги. Вона п’є газовану воду через соломинку з бляшаної банки.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Знімання провела фотографка Ренелл Медрано, а сама фотосесія стала своєрідним вшануванням бразильських коренів моделі.

Також зірка в бікіні позувала на шезлонгу та на пляжі.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Вибір Гейлі як головної героїні випуску не випадковий. Її мати, дизайнерка Кеннія Болдуін, народилася в Бразилії, тому модель з дитинства була тісно пов’язана з бразильською культурою. Гейлі розповідала, що її мама й бабуся часто розмовляли між собою португальською мовою.

В інтерв’ю журналу Бібер також розповіла про своє ставлення до власного тіла. За словами моделі, вона з дитинства бачила, наскільки впевнено її мама почувалася у своєму тілі, і вважає це важливим прикладом для себе. Вона зізналася, що саме завдяки цьому навчилася приймати себе і почуватися комфортно у власній шкірі.

Нагадаємо, раніше Джастін і Гейлі Бібер взяли участь у спільній фотосесії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie