Оголена Гейлі Бібер позувала на обкладинці глянцу

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

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29-річна американська модель, підприємниця та засновниця косметичного бренду Rhode — Гейлі Бібер— стала головною героїнею нового випуску ICE Magazine, присвяченого Бразилії. Для фотосесії модель вирушила до Ріо-де-Жанейро, де позувала на пляжах і вулицях міста, демонструючи засмаглу фігуру.

На обкладинці журналу оголена Гейлі лежить на піску, на її тілі видно сліди від засмаги. Вона п’є газовану воду через соломинку з бляшаної банки.

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Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Знімання провела фотографка Ренелл Медрано, а сама фотосесія стала своєрідним вшануванням бразильських коренів моделі.

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Також зірка в бікіні позувала на шезлонгу та на пляжі.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Вибір Гейлі як головної героїні випуску не випадковий. Її мати, дизайнерка Кеннія Болдуін, народилася в Бразилії, тому модель з дитинства була тісно пов’язана з бразильською культурою. Гейлі розповідала, що її мама й бабуся часто розмовляли між собою португальською мовою.

В інтерв’ю журналу Бібер також розповіла про своє ставлення до власного тіла. За словами моделі, вона з дитинства бачила, наскільки впевнено її мама почувалася у своєму тілі, і вважає це важливим прикладом для себе. Вона зізналася, що саме завдяки цьому навчилася приймати себе і почуватися комфортно у власній шкірі.

Нагадаємо, раніше Джастін і Гейлі Бібер взяли участь у спільній фотосесії.

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