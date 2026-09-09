"Ракетний і дроновий терор не зійде Росії з рук": Зеленський зробив заяву після ворожих ударів

Обстріл РФ

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Уранці 9 вересня російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Києві. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Які наслідки обстрілів

За його словами, рятувальники оперативно загасили пожежу в будинку.

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Вночі російські війська також атакували Одеську область. Влучання зафіксували в районі міжнародного пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Через пошкодження його роботу тимчасово призупинили.

Внаслідок удару двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Рятувальники евакуювали 16 людей.

«Мої співчуття рідним та близьким загиблих», — зазначив Зеленський.

Наслідки російської атаки також ліквідовують у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, на Харківщині, Житомирщині та Київщині.

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Президент наголосив, що міжнародна реакція на щоденні російські удари залишається недостатньою.

«Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так», — заявив Зеленський.

Він закликав партнерів посилювати санкційний тиск на Росію та підтримку України.

«Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі», — наголосив президент.

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Нагадаємо, російські війська третю добу поспіль атакують Київщину. За останню добу двоє людей загинули, семеро дістали поранення, серед них — двоє дітей. Наслідки ударів зафіксували у п’яти районах області. Найбільше руйнувань: на Бучанщині, де пошкоджені вісім приватних будинків, складські та виробничі приміщення, три автомобілі. Там четверо людей постраждали, ще двоє загинули. Також пошкодження є на Броварщині, Білоцерківщині, Обухівщині та Бориспільщині. Загалом в області пошкоджений 31 об’єкт, зокрема 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, виробничі та складські приміщення й 12 автомобілів.

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