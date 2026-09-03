Удар по 13 областях України: Зеленський розкрив наслідки масованої атаки

Багатоповерховий будинок в Одесі, пошкоджений внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

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Масована російська атака по Україні у ніч проти 3 вересня призвела до руйнувань у 13 регіонах, зокрема в Одесі, де постраждали 17 осіб. Президент Володимир Зеленський наголосив на гострій потребі прискорення оборонного виробництва та постачання ППО.

Про це глава держави написав у Мережі.

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«Загалом є руйнування в 13 областях лише за цю ніч», — повідомив Зеленський.

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В Одесі на місці влучання російського дрона в житлову багатоповерхівку продовжують працювати відповідні служби. Через пошкодження квартир від 10-го до 17-го поверху постраждали 17 людей, серед яких троє дітей.

Також тривають роботи з ліквідації наслідків ударів в Обухівському та Бориспільському районах Київської області. За словами президента, визначена кількість рятувальників ДСНС працює над гасінням пожежі на складі фармацевтичної компанії.

Зеленський зазначив, що російські війська також завдали ударів по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому.

«В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходив у відпустки — росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів», — зазначив глава держави.

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Він наголосив на необхідності посилення реагування та протидії російським атакам, а також прискорення спільного з європейськими партнерами виробництва засобів захисту, передусім систем протиповітряної оборони — антиракетної та антидронової.

«Європа може бути самодостатньою і сильною — дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки. І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя. Щодня працюємо з партнерами над новими оборонними пакетами», — резюмував президент.

Нічна атака на Україну 3 вересня — які наслідки

Вночі окупанти атакували Одесу реактивними БпЛА, вдаривши по 21-поверховому житловому будинку. Було пошкоджено квартири та припарковані поряд автомобілі. Кількість постраждала зросла до 17 людей, зокрема троє дітей, усім їм надається необхідна допомога.

Водночас Хмельницьку область двічі атакували російські ударні дрони. Уламки впали на територію підприємства у Хмельницькому, спричинивши пожежу вантажівки та складу. Водій фури отримав поранення. Під час іншої атаки також сталася пожежа на складі.

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У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю та спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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