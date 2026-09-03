Математична головоломка із сірниками: чи зможете виправити рівняння за 8 секунд

Головоломка із сірниками / © pexels.com

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Мережею шириться нова математична головоломка із сірниками, яка змусила замислитися тисячі користувачів. На розв’язання цієї візуальної задачі дають лише 8 секунд, тож вона стане чудовим тренуванням для уважності та швидкості мислення.

Задача з сірниками: зробіть рівняння правильним

Умовою передбачено лише один хід: потрібно переставити один сірник так, щоб хибний вираз перетворився на правильну рівність.

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Складність полягає в тому, що очевидне, на перший погляд, рішення виявляється помилковим.

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На все у вас є вісім секунд:

Для тих, хто не вклався у відведений час або хоче перевірити здогадку, розгадка проста: один сірник необхідно забрати зі знака рівності та перекласти під знак мінуса.

Після цього вираз набуває вигляду I = III — II, що повністю відповідає законам математики.

Що поза уві сні каже про вас

Нагадаємо, простий тест пропонує перевірити, чи пов’язана улюблена поза для сну з певними звичками, страхами та емоційною потребою. За задумом авторів, аналіз положення тіла вночі допомагає краще зрозуміти особливості характеру та причини занепокоєння, тому для отримання результату достатньо обрати свою звичну позу.

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Зокрема, сон із однією зігнутою ногою вказує на перевантаження справами та потребу в часі для себе, а поза ембріона свідчить про хвилювання через майбутнє чи минулий негативний досвід і бажання захиститися.

Поза «морської зірки» може сигналізувати про самотність і труднощі у встановленні близьких контактів, тоді як сон на животі часто пов’язаний з острахом критики та оцінки з боку оточуючих. Сон на боці також пов’язують із прагненням до глибшого емоційного спілкування.

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