Математическая головоломка со спичками: сможете ли исправить уравнение за 8 секунд

Головоломка со спичками / © pexels.com

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В Сети распространяется новая математическая головоломка со спичками, которая заставила задуматься тысячи пользователей. Для решения этой визуальной задачи дают всего 8 секунд, поэтому она станет прекрасной тренировкой для внимательности и скорости мышления.

Задача со спичками: сделайте уравнение правильным

Условием предусмотрен только один ход: нужно переставить одну спичку так, чтобы ложное выражение превратилось в правильное равенство.

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Сложность состоит в том, что очевидное, на первый взгляд, решение оказывается ошибочным.

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На все у вас есть восемь секунд:

Для тех, кто не уложился в отведенное время или хочет проверить догадку, разгадка проста: одну спичку необходимо забрать со знака равенства и переложить под знак минуса.

После этого выражение принимает вид I = III — II, полностью отвечающий законам математики.

Что поза во сне говорит о вас

Напомним, простой тест предлагает проверить, связана ли любимая поза для сна с определенными привычками, страхами и эмоциональной потребностью. По замыслу авторов анализ положения тела ночью помогает лучше понять особенности характера и причины беспокойства, поэтому для получения результата достаточно выбрать свою привычную позу.

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В частности, сон с одной изогнутой ногой указывает на перегрузку делами и потребность во времени для себя, а поза эмбриона свидетельствует о волнении из-за будущего или прошлого негативного опыта и желания защититься.

Поза «морской звезды» может сигнализировать об одиночестве и трудностях в установлении близких контактов, тогда как сон на животе часто связан со страхом критики и оценки со стороны окружающих. Сон на боку также связывают со стремлением к более глубокому эмоциональному общению.

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