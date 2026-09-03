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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
268
Время на прочтение
2 мин

Математическая головоломка со спичками: сможете ли исправить уравнение за 8 секунд

Новая головоломка со спичками проверяет внимательность и скорость мышления. Успеете ли за 8 секунд переставить только одну спичку и исправить уравнение?

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Головоломка со спичками

Головоломка со спичками / © pexels.com

В Сети распространяется новая математическая головоломка со спичками, которая заставила задуматься тысячи пользователей. Для решения этой визуальной задачи дают всего 8 секунд, поэтому она станет прекрасной тренировкой для внимательности и скорости мышления.

Задача со спичками: сделайте уравнение правильным

Условием предусмотрен только один ход: нужно переставить одну спичку так, чтобы ложное выражение превратилось в правильное равенство.

Сложность состоит в том, что очевидное, на первый взгляд, решение оказывается ошибочным.

На все у вас есть восемь секунд:

Для тех, кто не уложился в отведенное время или хочет проверить догадку, разгадка проста: одну спичку необходимо забрать со знака равенства и переложить под знак минуса.

После этого выражение принимает вид I = III — II, полностью отвечающий законам математики.

Что поза во сне говорит о вас

Напомним, простой тест предлагает проверить, связана ли любимая поза для сна с определенными привычками, страхами и эмоциональной потребностью. По замыслу авторов анализ положения тела ночью помогает лучше понять особенности характера и причины беспокойства, поэтому для получения результата достаточно выбрать свою привычную позу.

В частности, сон с одной изогнутой ногой указывает на перегрузку делами и потребность во времени для себя, а поза эмбриона свидетельствует о волнении из-за будущего или прошлого негативного опыта и желания защититься.

Поза «морской звезды» может сигнализировать об одиночестве и трудностях в установлении близких контактов, тогда как сон на животе часто связан со страхом критики и оценки со стороны окружающих. Сон на боку также связывают со стремлением к более глубокому эмоциональному общению.

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